"Robert De Niro no es la persona más interesante del planeta". Jodie Foster recuerda el aburrimiento que supuso preparar 'Taxi Driver'

Cuando Jodie Foster apareció en 'Taxi Driver', allá por 1976, ya llevaba un buen tiempo haciéndose un hueco en Hollywood como actriz infantil. Apareció en 'Alicia ya no vive aquí', 'Tom Sawyer' o la versión televisiva de 'Luna de papel', así que sabía bien lo que era moverse entre escenarios, platós y cámaras. Lo que no imaginaba es que hablar con una estrella ya consolidada como Robert De Niro podía ser tan deprimente.

¿Me estás hablando a mí, Jodie?

Tal como la actriz ha contado en el festival de cine de Marrakech (y recoge Variety), el actor la llevaba a cafeterías para ensayar el guion de la película, algo que ella encontraba aburridísimo. "Repetíamos los diálogos y repetíamos los diálogos dos y tres veces seguidas. Y estoy segura de que quizá algunos de vosotros estuvisteis aquí cuando vino Robert De Niro. Uno de los mejores actores americanos, estoy muy orgullosa de haber trabajado con él... pero no es la persona más interesante del planeta".

En aquel momento estaba muy metido en el personaje, así es como era entonces. Así que no resultaba interesante en absoluto, recuerdo comer con él y pensar "¿Qué está pasando? ¿Cuándo me puedo ir a casa?". Y él no podía hablar conmigo, así que yo hablaba a los camareros y la gente en los restaurantes. Finalmente me mostró lo que era la improvisación cuando comimos juntos por tercera vez, y me abrió los ojos a lo que podía ser la interpretación.

Aquel descubrimiento cambió la vida de Foster: "Me di cuenta a los 12 años, 'Oh, es mi culpa porque nunca he traído suficientes cosas nuevas'. Había estado repitiendo diálogos y esperando al siguiente y actuando de manera natural, pero construir un personaje es algo diferente. Y recuerdo lo emocionaba que estaba, algo sudada y emocionada y feliz, y volviendo a la habitación de hotel para ver a mi madre diciendo 'He tenido una epifanía'. Desde ahí, todo cambió".

La actriz acabó consiguiendo una nominación al Óscar por su papel y se convirtió en toda una estrella adolescente, ¡y eso que nadie quería que apareciese en la presentación! "Nadie quería llevarme a Cannes porque no querían gastar dinero en mí. Mi madre dijo, 'No, es muy importante. Habla francés. ¡Esto es Cannes!', así que pagamos por nuestros propios vuelos". Al final, casi 50 años después, podemos afirmar que mereció, y mucho, la pena.

