Antonio Banderas triunfa como mejor actor en los Hollywood Film Awards por 'Dolor y Gloria'

Antonio Banderas ha ganado el premio al mejor actor en los Hollywood Film Awards en su 23 edición, que se celebró ayer en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.). El malagueño fue reconocido por su papel en 'Dolor y gloria', la cinta dirigida e inspirada en la vida de Pedro Almodóvar.

Lo que hizo que el momento de la entrega fuera especial fue el hecho de que se lo entregó su ex hijastra, Dakota Johnson, cuya madre, Melanie Griffith, estuvo casada con Banderas desde 1996 hasta 2015. Johnson, de 30 años, lloró mientras le entregaba el premio y le llamó "Papi", como ella misma reveló que todavía le llama, y se entusiasmó con su "pura pasión" como actor.

Banderas, tuvo bonitas palabras para su ex esposa, Griffith, que había acudido con su hija, Stella y se refirió con cariño a Dakota:

"Todavía me llama Papi, y me encanta, no tienes idea. Tuvimos 20 años de hermosa vida familiar que era hermosa, pero lo mejor está por venir. No importa cuántas películas o producciones teatrales, tú (a Stella) has sido mi mejor producción".