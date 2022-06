'Becoming Elizabeth': una atractiva serie histórica de Starzplay en la que destaca su espléndido reparto

Lo primero que llama la atención al ponerse a ver 'Becoming Elizabeth', es cierta búsqueda de no amoldarse demasiado a los estándares del drama de época o al menos a buscar un equilibrio entre la solemnidad característica de muchas obras y la excesiva ligereza y "desromantización", por así llamarlo, de otras.

La nueva serie de Starzplay, comienza con una música casi más propia de un thriller en lo que nos sitúa en la noche en el que muere Enrique VIII de Inglaterra y reúnen bajo el mismo techo a sus tres hijos, de tres madres diferentes: Eduardo (Oliver Zetterström), hijo de Jane Seymour; María Tudor (Romola Garai), hija de Catalina de Aragón e Isabel (Alicia von Rittberg), hija de Ana Bolena.

Es curioso, aun estando hablando de una dinastía sobreexplorada, el pensar en esta nueva ficción histórica como la continuación de facto del relato que está haciendo la cadena (junto a BBC) de este periodo histórico. Hace dos años terminó 'The Spanish Princess', que concluía una trilogía iniciada por 'The White Queen' y continuada por 'The White Princess' que repasaba la Guerra de las Rosas y sus consecuencias una vez finalizada.

Así, en esta serie saltamos un par de décadas en el tiempo, para ver los años de adolescencia de una de las monarcas más conocidas. A pesar de que la reina Isabel I de Inglaterra es una de las más retratadas en la ficción, su adolescencia no ha sido tan vista. Notables cintas como la 'Elizabeth' de Cate Blanchett ya nos la mostraban en sus años de reinado y, yéndonos a las series, 'Los Tudor' concluía justo con la muerte de su padre.

Quitándole opulencia al retrato de la realeza

Al igual que sus predecesoras, Starz se ha especializado en parte en el drama de época/histórico enfocado a un público femenino (ahí tenemos también 'Outlander'). La diferencia con la trilogía antes mentada es que no retrata la corte, la nobleza y los palacios como algo absolutamente opulento sino que es casi todo lo contrario. No hay luz, sino que predominan las sombras y la sobriedad.

Es, por tanto, bastante refrescante y atractiva esta exploración de la futura reina, que está interpretada con candor por una Rittberg que sabe transmitir las contradicciones propias de una chica que, en todos los sentidos, está a medio camino entre la inocencia de niña y el florecimiento como mujer y el querer empezar a coger las riendas de su destino.

Esto lo muestra el guion de varias maneras, algunas más obvias incluyendo una escena inusualmente cruda en la que salen de cacería en una secuencia ambiciosamente planificada. Otras más veladas, con nuestra protagonista haciéndose, poco a poco, un sitio al lado de su hermano.

Igual de interesante es el retrato de su hermana María en lo que se encuentra en una corte cada vez más radicalizada en el tema de la religión y viendo cómo su catolicismo la va aislando en lo que se ve debatiéndose entre su fe, su familia y su Rey. Por lo general, la serie acierta bastante a la hora de manejar sus tramas palaciegas y más aún en el elenco.

Si bien no siempre logra un equilibrio entre los distintos personajes que rondan en este palacio y sus circunstancias, 'Becoming Elizabeth' es un sólido drama que logra enganchar con sus dramas palaciegos e interesar por unos personajes muy acertadamente escritos e interpretados.