'La clásica historia de terror': una explotación italiana de 'Midsommar' y 'La cabaña en el bosque' de Netflix que no acaba de desmelenarse

Netflix se ha aplicado en 2021 para tener un verano de terror lleno de títulos. Además de la fantástica trilogía ‘La calle del terror’ ha seguido apostando por su gama de películas de terror internacionales, como la nueva ‘La clásica historia de terror’ (A Classic Horror Story, 2021), que se estrena el miércoles 14 de julio, una misteriosa producción italiana que la plataforma definía en su primera presentación como un cruce entre ‘Midsommar’ (2019) y ‘La matanza de Texas’ (The Texas Chainsaw Massacre, 1974).

En realidad, la película italiana toma una variedad de momentos de varios éxitos de cine de terror más o menos recientes bastante reconocibles al instante y los vuelve a empaquetar en una película que trata de jugar con el concepto de lo que es típico o no. El terror consciente de sí mismo, confiando en tropos de uso frecuente (la casa abandonada, asesinos enmascarados etc…) puede jugar con ellos de una manera autorreferencial, o no.

Regreso a los clásicos falto de orégano

Puede resultar como una sátira o un análisis inteligente del horror como género en general, o sencillamente aceptar que los que van buscando ese tipo de detalles recurrentes saben que son los ingredientes básicos que convierten a una película en lo que van buscando ver. Puede ser algo plenamente consciente y con cierta intención de posicionamiento por encima del material como ‘La cabaña en el bosque’ (2012) o puede bañarse en esos tropos y divertirse, como ‘La calle del terror’.

‘La típica historia de terror’ supone el regreso del país del pomodoro a lo que mejor sabe hacer: rescatar éxitos del cine internacional e inventar la forma para replicarlos sin ninguna vergüenza, aumentando la dosis de sangre y explotación. Sin embargo, en esta ocasión hay un factor aún más caradura, que es tratar de enmascarar esa tradición con el subterfugio del homenaje consciente y la introducción de un subtexto de metalenguaje como excusa.

El argumento, pues, es el arquetípico, con cinco desconocidos (Matilda Anna Ingrid Lutz, Francesco Russo, Will Merrick, Yuliia Sobol,Peppino Mazzotta) que viajan por el sur de Italia para llegar a un destino en común. Cuando la caravana en la que viajan tiene un accidente, quedan atrapados en un bosque donde deben luchar desesperadamente para escapar, hasta que se topan con una cabaña de aspecto espeluznante. Ese es el momento en el que uno de ellos bromea: "¿Por qué nadie lo ha dicho todavía? Esta es una película de terror clásica".

Un juego metacinematográfico muy blandito

Si a todo esto añadimos un detalle de cine dentro del cine, podríamos discernir que sí que hay una cierta voluntad de quebrar la narrativa habitual, pero en realidad todo está dispuesto para que veamos dispositivos de tortura a lo ‘Saw’ (2004), las filias oculares de Lucio Fulci, una mesa y personajes calcados sin miedo a ‘Midsommar’, máscaras de madera como Jason Vorhees y una lectura un poco vista de lo que nos ofrecía la muy infravalorada ‘My Little Eye’ (2002).

Dirigida y escrita por Roberto De Feo, quien estrenó el año pasado 'La maldición de Lake Manor' (Il Nido, 2019), y Paolo Strippoli, ‘La clásica historia de terror’ es un revuelto consciente de muchas cosas recientes, con su mirada en el torture porn de la década pasada pero sin llegar a ser el despiporre de gore que promete, incluso con algunas muertes en plano general y un interés extraño en estilizar la imagen para crear paisajes de pesadilla a plena luz del día, con algunos añadidos de la cultura local, con una irónica relectura del Folk Horror y lo que significan las “sectas” en el sur de Italia.

El problema es que su ángulo metacinematográfico un tanto pobre, jugando incluso con su identidad de película Netflix pero sin ningún comentario afilado que haga meritoria su extraña experiencia de desmitificación. En el fondo, ‘La clásica historia de terror’ no es más que una 'Frontières' (2008) aligerada que, aunque no llega a desmelenarse nunca, da esperanza ver de vuelta el descaro del terror al Quattro Formaggi, con algunos instantes inspirados, pero parece demasiado encorsetado por una vocación de hacer algo más solemne de lo que le corresponde.