'Eli Roth: La historia del Terror', un fantástico documental cuya única pega es olvidar el género más allá de Estados Unidos

Con narradores de la talla de Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Jason Blum, Robert Englund, Linda Blair, Tippi Hedren, Rob Zombie, John Landis o Jamie Lee Curtis, 'Eli Roth: La historia del Terror' reúne a maestros, iconos y estrellas del género para explorar sus temas más profundos, revelar las inspiraciones y peleas de su pasado y su posición en el momento actual. Sí, el resultado es tan bueno como pueda parecer a primera vista y tras muchos meses de espera al fin llega a España.

American Horror Story

En cada episodio, con una duración de cuarenta minutos, los espectadores son guiados a través una exploración inmaculada de cómo el terror ha evolucionado a través de los tiempos, cómo ha impactado a la sociedad y cómo ha sabido adaptarse a los gustos del espectador en cada momento. Desde los tiempos de 'La brujería a través de los tiempos' a la dominante era de Blumhouse, la serie documental escrita y dirigida por el veterano especialista televisivo Kurt Sayenga es un regalo para todos los aficionados al género. Pero tiene una pequeña pega: se centra en un 99% en el cine de género producido en Estados Unidos.

La nueva entrega de la estupenda franquicia 'AMC Visionaries', que antes había ofrecido 'Robert Kirkman: La historia secreta del cómic' (lógico, ya que es el creador de la serie más exitosa de la cadena) y 'James Cameron - La historia de la ciencia ficción', no va a decir nada nuevo para los aficionados más fieles del género, pero sí puede funcionar como confirmación del nivel de conocimiento de cada uno, y es incluso posible utilizarlo como examen intentando adivinar por dónde irá el siguiente paso. Y eso no es algo negativo, porque ver a semejante conjunto de artistas y creadores hablando con tanto cariño sobre algunas de nuestras películas favoritas siempre merece la pena.

Los siete episodios que forman esta nueva historia sobre visionarios se presentan divididos en seis categorías porque, claro, estamos hablando de cine americano y no hay nada más americano que un buen asesino enmascarado persiguiendo jóvenes machete en mano. En ese caso, el apartado del (sub)género slasher ocupa dos de los siete episodios. El resto de horrores son para los zombies, las posesiones, las criaturas asesinas, los vampiros y las historias de fantasmas.

Sesión sangrienta

No vamos a pedir a un canal conocido por las siglas de American Movie Classics que se vuelva loco recordando la época del nuevo horror granguiñolesco y francófono de principios de los 2000, pero con la excepción de la indispensable 'The Ring' apenas hay hueco para el género producido fuera de Estados Unidos desde que existe el cine. Es inevitable que 'Nosferatu el vampiro' o el príncipe de las tinieblas con colmillos más británico de todos los tiempos se dejen ver, pero uno no puede evitar pensar en el infinito filón que pude dar de sí la serie si decide expandir sus fronteras, amén de otros (sub)géneros que no han terminado de tocar, como el terror psicológico, el found footage o la ciencia ficción.

Otro gran acierto es el de los nombres "menos" esperados en cuanto a invitados. Kier-La Janisse, la autora del INDISPENSABLE House of Psychotic Women: An Autobiographical Topography of Female Neurosis in Horror and Exploitation Films (entre muchísimas otras cosas), aporta una interesante opinión sobre qué es el cine de terror, mientras que Jordan Peele se convierte en el malhablado oficial de la serie.

Con una mesa redonda entre Rob Zombie, Greg Nicotero y Roth como punto de partida, el documental se recrea en el propio esparcimiento vocal de gente como Quentin Tarantino, capaz de arrancar una carcajada en cada una de sus intervenciones. Su teoría sobre Bela Lugosi o escucharle hablar de 'La saga Crepúsculo' no tiene desperdicio. Como no podía ser de otro modo, también veremos al rey Stephen King dar su opinión de la versión que Stanley Kubrick rodó de 'El Resplandor'.

El trabajo de documentación de la serie es una maravilla que funciona como una enciclopedia audiovisual del cine de terror de todos los tiempos, pero que inevitablemente incluye un sinfín de spoilers que podrían arruinar la experiencia de aquellos que aún estén empezando en el género, así como de los veteranos que querrán revisitar una docena de películas que ya han visto pero que ahora necesita volver a ver de manera inmediata. Misión cumplida.