Esta serie de Disney+ demuestra que la traición de un amigo puede doler mucho más que una ruptura amorosa. Es una mezcla perfecta de drama y situaciones absurdas

Aunque la mayoría de comedias románticas suelan centrarse en la pareja protagonista, 'Alice y Steve' apuesta por una premisa mucho más original. La nueva serie de Disney+ sigue la amistad de muchos años entre Alice y Steve, dos londinenses de mediana edad cuya relación se tambalea cuando él inicia un romance con Izzy, la hija adulta de su mejor amiga.

Lo que comienza como una historia sobre la diferencia de edad acaba transformándose en un retrato mordaz sobre la amistad, la traición, el paso del tiempo y las heridas que solo pueden infligir aquellos que mejor te conocen. Es una mezcla perfecta de comedia negra, drama emocional y situaciones muy absurdas.

Todo tiene un límite

Alice y Steve llevan años siendo inseparables. Sin embargo, todo cambia cuando Steve, divorciado y con ganas de formar una familia, comienza una relación con Izzy, la hija de Alice. Una noticia que termina desencadenando una crisis que amenaza con destruir su amistad.

Aunque la historia parte de una relación romántica algo polémica, el verdadero pilar de la serie es el vínculo entre Alice y Steve. La química entre Nicola Walker y Jemaine Clement sostiene toda la trama y convierte cada discusión, reconciliación o enfrentamiento en un momento cargado de emoción.

Por otro lado, la serie arranca con situaciones disparatadas y un tono ligero, pero poco a poco evoluciona hacia una historia mucho más amarga. La creciente rivalidad entre los dos amigos revela resentimientos, inseguridades y heridas que llevaban años ocultas bajo la superficie.

Uno de los aspectos más interesantes de la ficción es que aborda esta polémica relación desde el punto de vista de los que la rodean. En lugar de centrarse únicamente en la pareja, explora el impacto que tiene sobre familiares y amigos, y especialmente sobre Alice.

Además, solo por la interpretación de Nicola Walker, la serie ya merece la pena por sí sola. Su personaje transita entre la indignación, la tristeza, la rabia y el desconcierto mientras intenta comprender cómo su mejor amigo ha cruzado una línea que para ella resulta imperdonable. Y como resultado tenemos un retrato complejo de una mujer enfrentada a una traición donde se ha cruzado un punto de no retorno.

Lo dicho, la tenéis en Disney+.

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