Hoy en Netflix, un thriller criminal y romántico tan radical como sorprendente de un cineasta de absoluto culto

La consolidación del streaming nos va dejando claro a qué plataformas recurrir en función de qué tipo de series o películas queremos ver. Por ejemplo, raramente consideraremos Netflix para buscar cine europeo o clásico por su práctica inexistencia en su catálogo. Es justo lo que más hacer estremecer ante la idea de que compren Warner, qué interés pueden tener en una colección de clásicos que no saben o tienen capacidad de vender a su audiencia.

Aun así, en los rincones más recónditos se terminan encontrando sorpresas: títulos menos recordados de autores de culto que, sea por ser obras más conectada al género o probablemente sean baratas en cuanto derechos (o una combinación de ambas), están disponibles en plataformas masivas como esta. Es lo que empieza a explicar la presencia de algo como 'Amor alocado' ('L'amour braque').

El amor fugado e idiota

Uno de los cineastas de culto por antonomasia como Andrzej Zulawski vuelve a crear otro torbellino emocional en un thriller que mezcla crimen, romance y sus habituales tonos extremos. Una película arrolladora con Sophie Marceau que se puede ver en streaming a través de Netflix, como ya habréis deducido.

Micky es un exitoso atracador de bancos que planea emplear su renovada fortuna para atraer de nuevo a su amada Mary, una joven novia con la que mantiene una relación complicada. En el proceso el ladrón conoce a Leon, que se siente atraído por el potente carisma de Micky y le seguirá a un turbulento mundo lleno de violencia.

El director polaco se sale de sus pesadillas surrealistas y de amagos de ciencia ficción lo-fi imposible para hacer algo mucho más enmarcarble en lo comercial, con un carácter más pulp del mainstream del cine francés de los ochenta aunque luego lo infecte con su inconfundible personalidad. Su cine no es precisamente un paseo en el picnic nunca, aunque haga deslumbrantes momentos como esa escena de golpe inicial donde te atrapa por completo.

‘Amor alocado’: un crimen con delirios febriles

Pero, al final, Zulawski está haciendo también su propia versión de ‘El idiota’ de Fiódor Dostoievski, aprovechando su carácter cautivador pero también sus apasionantes dilemas llenos de claroscuros. El polaco vuelve a pisotear firmemente muchas líneas en las relaciones que traza y la relación que los personajes mantienen con la violencia, volviéndolos más extremos si cabe.

La lógica que suele dictar sus películas se mueve más en el terreno del delirio febril que en algo más contemplativo o entretenido en términos cinematográficos. ‘Amor alocado’ es arrebatada e intensa, tanto por su historia como por cómo la cámara inquieta sigue como puede movimientos impredecibles de los actores, pero es un interesante objeto que se puede encontrar en una de las plataformas de mayor alcance del mundo.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia