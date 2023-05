La nueva 'Jeepers Creepers' es un viaje: todo lo que te imagines es poco (pero al menos no la dirige un criminal)

'Jeepers Creepers' fue, en 2001, una pequeña revolución en el género: un retorno a la forma de las películas de psicópatas inmortales monstruosos producida por Francis Ford Coppola y que recaudó unos 60 millones de dólares. Había nacido una saga con futuro si no fuera porque su director, Víctor Salva, fue condenado tras abusar de uno de los niños actores de 'Clownhouse, payasos mortales'. Y he aquí lo mejor que puedo decir de 'Jeepers Creepers, el renacer': al menos no la ha dirigido un pederasta.

Un renacer aguado

Salva tenía amigos poderosos en Hollywood que lograron ocultar su historia al público hasta que ya fue evidente: en este tiempo consiguió incluso convertir su película en trilogía en 2017 con el estreno (más bien por la puerta de atrás) de 'Jeepers Creepers 3', que ya no contaba con el favor de un público informado al que, por lo que sea, no le apetecía ver películas dirigidas por pederastas. Todos dimos por hecho que la saga había entrado en vía muerta y que nunca más veríamos al Creeper. Ojalá hubiéramos estado en lo cierto.

Entre el reboot y la secuela de bajísimo presupuesto, 'Jeepers Creepers, el renacer' es la estocada definitiva de una franquicia que no necesitaba este último estertor de muerte. Un horror que cae en la referencia constante creyendo que con eso vale para convertirse en 'Scream' pero a la que le falta atrevimiento, revisiones de guion, un director solvente y, sobre todo, más dinero para que sus efectos visuales no desmerezcan en comparación de cualquier filtro de TikTok.

Y más allá de su catastrófico guion, que trata de mezclar sin éxito lo supernatural con la cultura pop y una modernidad que claramente ninguno de los implicados entiende, lo peor de 'Jeepers Creepers, el renacer' es lo estéticamente fea que resulta, rozando lo desagradable. Y no es un halago, como podría ser en 'Martyrs' o 'Al interior': su repulsión no viene del gore o del sadismo del villano, sino del look general de la obra, entre el vídeo digital más chusco y una pantalla verde incomprensible que se utiliza para escenas que rivalizan en cutrez con 'The room'. Palabras mayores.

Desconcierto general

Es curioso que 'Jeepers Creepers, el renacer' esté dirigida por Timo Vuorensola, convirtiéndola quizá en la primera película que tiene en el nombre de su director la crítica más certera. Bueno, para ser honestos y justos, solo tuvo cinco millones de dólares para rodarla. Con un director eficiente, este presupuesto puede alargarse lo suficiente como para hacer que luzcan, pero Vuorensola se las arregla para que parezca que está hecha con una décima parte.

Sí pueden destacarse algunos planos realizados con CGI que son lo suficientemente vistosos (el monstruo apareciendo y dejando ver sus alas), pero son pequeños oasis perfectos para meter en el tráiler que poco o nada aportan a una trama formada por personajes sin química que caen en la más terrible de las inconsistencias. Si, según se supone, son todos fans de las películas de terror y, de hecho, hay referencias a varias de ellas... ¿Cómo es posible que caigan en cada uno de los tópicos más obvios, sencillos y garrulos posibles?

Viendo la película, no paraba de darle vueltas, tratando de rascar algo positivo que decir de ella, pero es un caso complicado: sí, no está dirigida por un pederasta, pero... es posible que esa sea su única característica redentora. Es incapaz de mantener la tensión, hacer que los personajes parezcan algo más que líneas en un guion, mostrar un enfrentamiento final a la altura (de hecho, parece todo menos definitivo) y sus continuas referencias al terror y la cultura pop son más irritantes que amigables, incapaces de sacarnos una sonrisa.

Jeepers Creepers: el rematar

Es posible que dentro de un par de décadas alguien con talento descubra la saga original y decida darle un nuevo giro, pero será ignorando por completo los eventos de esta nota al pie que casi indigna habiéndose llegado a estrenar en cines, supongo que tratando de aprovecharse del éxito del cine de terror reciente y la ingenuidad de un público poco informado. Estando aún en cartelera la macarrada de 'Unwelcome' o gore con cierta clase en 'Posesión Infernal: el despertar' no hay ningún motivo para entrar a este infame reboot.

En el fondo, es un ejercicio fascinante. Mires donde mires a lo largo del metraje, verás pequeños errores de forma constante: luz del día colándose por las ventanas cuando se supone que es de noche, pantallas verdes para simular ¡el interior de una casa!, planes disparatados, supuestas convenciones masivas a las que apenas van ochenta personas y una copia de 'El diablo sobre ruedas' que intenta reírse de sí misma con un comentario meta hecho de la manera menos inteligente que os podáis imaginar.

Y es una pena, porque 'Jeepers creepers' es, precisamente, eso: inteligente, divertida, cruel y no se conforma con el típico saja-raja slasher, sino que va más allá. La película original crea una mitología a la que no necesita dar respuestas inmediatas, personajes que sufren por sobrevivir, un asesino que consigue dar auténtico terror en cada escena y que es una semilla perfecta para el crecimiento de una franquicia. 'Jeepers creepers, el despertar', 22 años después de la primera, es exactamente todo lo contrario. Un renacimiento que al mismo tiempo supone la muerte definitiva de una saga que merecía la visión de alguien con talento. Mejor dejar dormir al Creeper durante unos añitos antes de que nos mate de un disgusto.

