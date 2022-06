'Ms Marvel' (1x03): un festivo episodio en el que Kamala empieza a descubrir los orígenes de sus poderes

Tercer episodio de 'Ms. Marvel' y servidor está disfrutando bastante con las aventuras de la heroína pakistaní. También es verdad que ya soy muy fan tanto del cómic como del género serie/comedia de adolescentes. Y, una semana más seguimos desgranando lo que nos ofrece la serie de Disney+.

Por cierto, a partir de aquí, spoilers de 'Destinada', el episodio 1x03 de 'Ms. Marvel'.

Tras el rescate in extremis del episodio anterior, los primeros diez minutos de este están llenos de enjundia. Por un lado tenemos el flashback que nos lleva a la India ocupada por Gran Bretaña, a una suerte de templo en ruinas (y con lo que parecen los símbolos de los diez anillos), donde un grupo de personas incluyendo Najma (Nimra Bucha) y Aisha (Mehwish Hayat), recuperan un brazalete de un brazo azul amputado.

La identidad del muerto no nos es revelada y, si bien podemos apuntar que probablemente sea un kree (lo cual encaja con la mitología de Capitana Marvel y su fan número 1), yo no pondría la mano en el fuego del todo, ya que no sería la primera vez que en Marvel juegan con las expectativas.

ClanDestine, djinns y bailes

De vuelta al presente, Najma revela a Kamala (Iman Vellani), que son unos seres inmortales de otra dimensión conocidos como los Clandestinos. Es más, son djinn, las criaturas mitológicas de oriente medio y necesitan el poder del brazalete (y el Noor que ella tiene) para regresar a su mundo.

Inmediatamente esta revelación (y el nombre que se dan) nos lleva a 'ClanDestine', el fantástico cómic de culto de Alan Davis que presentaba a una familia de inmortales (los Destine) cuyo origen, precisamente, radicaba en la relación de Adam de Ravencroft con la djinn Elalyth allá por el siglo XII.

Todo esto llega en un momento un poco malo, ya que llegan las celebraciones de la boda de Aamir (Saagar Shaikh) y Tyesha (Travina Springer) y es momento de estar con la familia. No será fácil ya que Control de Daños sigue el rastro a la que conocen como Luz Nocturna y Kamala se verá siendo viral con la actuación del otro día.

Y, como no podía ser de otra manera, tenemos boda y eso significa que habrá tragedia como buen tropo (y más de los cómics) que es. La petición de Kamala de necesitar tiempo para ayudar a los djinn (sobre todo al descubrir que necesitaría una energía gigantesca) no sienta del todo bien al clan.

Pero, en lo que llega este tercer acto del episodio, tenemos un poco de fiesta al más puro estilo bollywoodiense, con danzas y coreografías. Un momento que pronto será interrumpido con la llegada de Kamran (Rish Shah), quien advierte que su familia viene de camino y que habrá víctimas.

Después de la secuencia de pelea y acorralamiento, la visión de un tren sirve un poco de deus ex machina para que justo llegue Control de Daños y detenga a los villanos de la función mientras Kamala puede escapar tranquilamente.

Próxima parada: Karachi

Sin embargo, los problemas no han terminado para la aprendiz de heroína: en casa tienen muchas preguntas que se niega a responder. El episodio termina avisándonos del destino que nos espera. La abuela llama diciendo que también tuvo esa visión y Kamala debe ir a Pakistán, a Karachi. El qué nos esperará ahí ya lo veremos en el próximo episodio.

De momento, 'Ms. Marvel' sigue teniendo muchas incógnitas respecto al origen real del brazalete, sobre todo que ahora sabemos que debe haber otro rondando por ahí. ¿Descubriremos qué fue de la bisabuela desaparecida?, ¿los poderes son cósmicos/kree o de otra dimensión?