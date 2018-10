Sitges 2018: la colectiva 'The Field Guide to Evil', la loquísima 'Nekrotronic' y la original 'Elizabeth Harvest'

Cuando las decepciones se suceden en un festival (en mi caso, considerable con 'Suspiria' y relativa con 'Apostle'), la mejor opción es refugiarse en las zonas en penumbra de la programación: secciones menores, películas no del todo prometedoras pero con potencial, actores infalibles en títulos a los que no te acercarías ni con un palo a diez metros... Mis tres primeras películas fuera de los platos fuertes oficiale, por eso, han sido poco menos que balsámicas: un recopilatorio de episodios con un atractivo y tenebroso tema común, una comedia de endemoniados llena de guiños y una reformulación de un mito clásico de la fantasía. Como en casa.

The Field Guide to Evil

Esta estupenda, a ratos excelente película episódica, lleva a cabo sin aparente esfuerzo ese milagro tan esquivo en los títulos de su género: esquivar los altibajos de ritmo y plantear una propuesta equilibrada, donde cada fragmento no va por su lado con propuestas dispares. Las dos películas previas de sus productores del mismo estilo, 'The ABCs of Death' son quizás el caso clásico de justo eso: 28 fragmentos en un conjunto que, por necesidad, pasa de lo brillante a lo infame con demasiada facilidad.

El tema común en esta ocasión es el folclore relacionado con el mal de todo el mundo, y aunque las ambientaciones son tan diversas como las nacionalidades de sus ocho responsables, hay un tono común en todos ellos. Medio paródicas, medio solemnes, estas ocho historias hablan de demonios griegos menores y de djinns, de niños mutantes americanos y de cuentos de hadas morbosos. Por supuesto, hay unos más afinados que otros (el dominio del tono de Peter Strickland es magistral, con un equilibrio asombroso entre la fábula bufa y la atmósfera de historia de terror para niños).

'The Field Guide to Evil' consigue algo de lo que pocas películas de episodios pueden presumir, y es de dejar con ganas de más. Entre guiños al cine de terror erótico de los setenta a manos de Veronika Franz & Severin Fiala ('Goodnight Mommy') y el impecable trabajo de atmósfera de la historia del ambicioso comedor de corazones, 'The Field Guide to Evil' es un punto y aparte en películas episódicas. Y eso que en esta edición del festival nos esperan unas cuantas.

Nekrotronic

‘Nekrotronic’ ya deja claro desde su título, mezcla fonética infame y orgullosa de one-hit wonder de tecnopop alemán de los noventa y combo de black metal noruego, que no tiene complejos. El arranque de la película tampoco: le da a su héroe una ducha de excrementos. Y con una animación casi en formato Flash pone en situación del argumento: los demonios han encontrado una nueva forma de poseer humanos, a golpe de teléfono móvil.

El resto de ‘Nekrotronic’ intenta mantenerse a la altura de tan delirante premisa y lo consigue a ratos: humor ultragore, efectos especiales constantes, referencias a todo tipo de clásicos del género (de ‘Los Cazafantasmas’ a ‘Re-Animator’)... Su parodia no es siempre tan efectiva ni corrosiva como pretende, sobre todo porque tira demasiado de tópicos y no saca suficiente provecho de su villana (Monica Bellucci, nada menos) y su pareja de hermanas heroínas (Caroline Ford y Tess Haubrich), mucho más interesantes que el héroe. Pese a todo, aguanta bien el tipo para un rato de marranería sin pretensiones.

Elizabeth Harvest

'Elizabeth Harvest' juega durante todo su metraje a adentrarse en terreno conocido, pero gracias a un inteligente guion, asesta un giro tras otro a una historia que arranca como una reformulacion hi-tech de Barbazul, con un Premio Nobel (Ciaran Hinds) casado con una joven a la que instala en su casa (Abbey Lee) y a la que permite disponer de todo, pero no entrar en una habitación cerrada. La curiosidad le podrá, por supuesto, pero esto no es una nueva versión del mito de Eva o de Pandora, sino una laberíntica intriga que se acomoda en ciertos momentos en el estilo de Brian De Palma y hasta toca la ciencia-ficción metafísica a lo 'Ex-Machina', con la que también tiene puntos en común.

El problema con el que se encuentra el venezolano Sebastián Gutiérrez -guionista de cosas tan poco estimulantes como 'Gothika', el remake americano de 'The Eye' o, ejem, 'Serpientes en el avión'- es que dedica demasiado tiempo a la construcción de la atmósfera, y las revelaciones se precipitan en un tramo final excesivamente trepidante. Inteligente y ambiciosa, Elizabeth Harvest no es una perfecta, pero sus estupendas interpretaciones (se suma Carla Gugino, brindando a la película una lectura cercana a 'Rebeca' de Hitchcock) y su clara apuesta por abordar temas típicos de ciencia-ficción actualísima con un enfoque diferente la convierten en una propuesta a la que prestar atención.

