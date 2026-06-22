Con más de 1000 episodios a sus espaldas, el legendario James Burrows fue más que un simple director de sitcoms: "No seas un guardia de tráfico"

Toca despedirse de toda una leyenda de la televisión. Este pasado viernes fallecía a los 85 años de edad y tras una breve enfermedad James Burrows. Se acaba de perder una figura clave del género cómico de los 80, 90, 2000 y más allá con más de un millar de episodios dirigidos en toda su carrera. Y sus créditos hablan por sí mismos.

Hijo de Abe Burrows, libretista de obras como 'Guys & Dolls', en un principio la carrera de James se enfilaba más hacia el teatro y las artes escénicas, con sus primeros pasos dándose entre bambalinas teatrales. Fue en este ambiente donde conoció a Mary Tyler Moore, cuyo marido fue el responsable oficial de que Burrows diese el salto a la televisión como director de sus producciones.

Adiós, James

Ya en los años 80 arrancaría una nueva etapa para Burrows, asociándose con los hermanos Glen y Les Charles para crear 'Cheers', serie de la que dirigió la gran mayoría de sus 275 episodios. No sería su único trabajo en esa época: 'Taxi', 'Juzgado de guardia', 'Frasier', 'Friends', 'Will & Grace'...

Vamos, nombra una comedia y probablemente se haya pasado al menos a saludar ya que también se especializó en dar forma a series como director de episodios piloto como el de 'The Big Bang Theory'. Se calcula que ha dirigido más de medio centenar de pilotos y más de mil episodios en total. Y en todos ellos puso su sello.

Algo que era extraño hasta hace relativamente poco, ya que la televisión es un medio en el que el director iba prácticamente a mesa puesta y se tenía que ceñir a las normas y estilos impuestos de antemano. Sin embargo, para Burrows siempre fue muy importante el poder aportar algo independientemente de quién figure en los créditos. Una lección que aprendió en sus primeros trabajos:

«Tienes que jugar con sus reglas. Era un director transitorio, por lo que tenía que jugar con las reglas de la serie. Tienes que jugar con esas reglas, pero hay muchas oportunidades de poner tu propio sello en una pieza. No seas un guardia de tráfico, ve ahí y di lo que tengas que decir. Solo hará las cosas mejores.»

Pero, sobre todo, era un director al que le encantaba su trabajo y que empezó a poner una condición en sus contratos: «si no me divierto, me puedo ir.» Una frase que, de hecho, repetiría en el que fue su último trabajo televisivo, paradójicamente como actor, en la temporada final de 'The Comeback', donde se haría un estupendo alegato sobre el arte de hacer comedia.

Descanse en paz.

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