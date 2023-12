"Ahora las películas de superhéroes son un callejón sin salida". Zack Snyder admite que el cine de Marvel y DC está agotando al público y explica cuál es la razón

El director de 'Rebel Moon', Zack Snyder, ha comentado las taquillas decrecientes de las películas de superhéroes a la luz de los decepcionantes resultados en taquilla de 'Aquaman 2' y 'The Marvels'. Tras esta reciente serie de estrenos decepcionantes, queda patente el escaso interés por el género y algunos aficionados y expertos de la industria siguen debatiendo las causas, pero la fatiga por el cine basado en los héroes de cómic ya empieza a contemplarse como una posibilidad más que real.

Faltan historias originales y autoconclusivas

El cine de superhéroes de gran presupuesto de 2023 ha dejado fracasos como los de 'The Flash', 'Shazam 2', 'The Marvels', 'Blue Beetle' y, en menor medida, 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'. Ahora se suma la última película de James Wan, que cierra el DCEU. En una entrevista con The Atlantic, el director insinúa que la desaparición del DCEU que él mismo inició demuestra que los fans están cada vez más cansados de las películas de superhéroes.

La afluencia de público se ha desvanecido significativamente en los últimos años y Snyder afirma que esto se debe en parte a que las películas de superhéroes ya no tienen historias autoconclusivas, siendo cada entrega una precursora obligatoria de la siguiente. Según Snyder:

"Tengo el mismo cansancio. Ya nadie cree que vaya a ver una película de superhéroes independiente. Ahora las películas de cómics son un callejón sin salida. El santo grial es alguna IP original que tú mismo hayas creado, que tenga resonancia y sea guay".

Puede que su respuesta sea una forma de vender 'Rebel Moon', el intento del director de introducir una nueva IP en un subgénero de fantasía saturado, de la que además de películas y Snyder's cuts, quiere hacer cómics, un videojuego, juguetes, merchandising, y una serie de televisión. Anteriormente confirmó que está abierto a continuar la saga DCEU bajo Netflix, pero por el momento quiere ver qué pasa en el nuevo Universo DC.

"No estoy llamando a la puerta de James Gunn, diciendo, 'Hermano, pásame uno de esos proyectos apetitosos"

