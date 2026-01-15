HOY SE HABLA DE

Amazon envió al limbo la temporada 2 de esta excelente serie de espías tras la estampida de sus creadores. Ahora está lista para reanudar su producción

El fichaje de una nueva showrunner para la serie da esperanzas a una ficción que merece mucho la pena

Sr Mr Mrs Smith
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6829 publicaciones de Albertini

Qué pena cuando las series buenas son renovadas pero de repente todo se desmorona entre unas cosas y otras y cae en el limbo de las producciones. Uno de esos casos es la excelente 'Mr. & Mrs. Smith', el remake/reimaginación de la película de espías se convirtió por derecho propio en una de las mejores series de 2024.

Y es que parece que los patrones se repiten (ya de por sí sacar la primera temporada supuso un problema) y es que esta temporada 2 empezó a sufrir varios retrasos (los planes originales eran rodar a mediados de 2025) con un Donald Glover ya desaparecido del mapa y con Francesca Sloane a los mandos

Nueva showrunner al mando

En septiembre supimos de una nueva estampida: Sloane abandonaba la ficción para encargarse de la temporada 3 de 'Big Little Lies'. Esto, como ya sospechamos en su momento, supuso la puesta en pausa indefinida (si es que en algún momento estaba en marcha) de esta temporada 2 de 'Mr. & Mrs. Smith'. 

Las 11 mejores películas y series de espías basadas en la obra de John le Carré
En Espinof
Las 11 mejores películas y series de espías basadas en la obra de John le Carré

Una pausa que parece que por fin se descontinua. Desde Amazon MGM Studios han anunciado a Anna Ouyang Moench como nueva showrunner. Una elección relativamente extraña debido a su breve curriculum televisivo. Destaca su participación en algunas de las series más aclamadas de los últimos tiempos como es 'Separación', en la que ha escrito un par de episodios, y también está como productora ejecutiva de la temporada 2 de 'Bronca'.

Habrá que ver lo que nos ofrece Moench en una temporada cuya información es escasa y eso que si desde producción quieren mantener los incentivos fiscales que recibieron por mudar la localización de Nueva York a Los Angeles deberían no tardar mucho en ponerse en marcha.

Recordemos que tras el final de la temporada 1, en esta nueva temporada seguiríamos (probablemente) a unos nuevos Sr. y Sra. Smith. Se supone que estos serían interpretados por Mark Eydeysteyn y Sophie Thatcher, pero en el comunicado de anuncio de la nueva showrunner no se nombra a ningún miembro del reparto.

En Espinof | El final explicado de 'Mr. & Mrs. Smith'

En Espinof | Las mejores series de la historia de HBO

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios