Amazon envió al limbo la temporada 2 de esta excelente serie de espías tras la estampida de sus creadores. Ahora está lista para reanudar su producción

Qué pena cuando las series buenas son renovadas pero de repente todo se desmorona entre unas cosas y otras y cae en el limbo de las producciones. Uno de esos casos es la excelente 'Mr. & Mrs. Smith', el remake/reimaginación de la película de espías se convirtió por derecho propio en una de las mejores series de 2024.

Y es que parece que los patrones se repiten (ya de por sí sacar la primera temporada supuso un problema) y es que esta temporada 2 empezó a sufrir varios retrasos (los planes originales eran rodar a mediados de 2025) con un Donald Glover ya desaparecido del mapa y con Francesca Sloane a los mandos.

Nueva showrunner al mando

En septiembre supimos de una nueva estampida: Sloane abandonaba la ficción para encargarse de la temporada 3 de 'Big Little Lies'. Esto, como ya sospechamos en su momento, supuso la puesta en pausa indefinida (si es que en algún momento estaba en marcha) de esta temporada 2 de 'Mr. & Mrs. Smith'.

Una pausa que parece que por fin se descontinua. Desde Amazon MGM Studios han anunciado a Anna Ouyang Moench como nueva showrunner. Una elección relativamente extraña debido a su breve curriculum televisivo. Destaca su participación en algunas de las series más aclamadas de los últimos tiempos como es 'Separación', en la que ha escrito un par de episodios, y también está como productora ejecutiva de la temporada 2 de 'Bronca'.

Habrá que ver lo que nos ofrece Moench en una temporada cuya información es escasa y eso que si desde producción quieren mantener los incentivos fiscales que recibieron por mudar la localización de Nueva York a Los Angeles deberían no tardar mucho en ponerse en marcha.

Recordemos que tras el final de la temporada 1, en esta nueva temporada seguiríamos (probablemente) a unos nuevos Sr. y Sra. Smith. Se supone que estos serían interpretados por Mark Eydeysteyn y Sophie Thatcher, pero en el comunicado de anuncio de la nueva showrunner no se nombra a ningún miembro del reparto.

