Aquella vez que Pedro Almodóvar estuvo a punto de dirigir 'Sister Act'. "Dicen que tendré libertad artística, pero no me lo creo"

Hemos tenido que esperar 44 años hasta ver la primera película de Pedro Almodóvar rodada en inglés (como ya sabéis, es la interesante pero discreta 'La habitación de al lado'). Sin embargo, el manchego lleva mucho tiempo tanteando la posibilidad de coger la maleta y marcharse a Hollywood, consciente de que allende los mares es mucho más respetado y aplaudido por el público que en su propio país. Lo que no sabíamos es que este viaje estuvo a punto de ocurrir en la época de 'Tacones lejanos' y con una cinta absolutamente inesperada: 'Sister Act'.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES PELICULAS DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un manchego de cuidado

Al final el elegido para rodar a Whoopi Goldberg vestida de monja y cantando fue Emile Ardolino (que venía de 'Dirty Dancing' y 'Tres hombres y una pequeña dama'), que se anotó un señor exitazo en taquilla. Costó apenas 31 millones de dólares, pero se embolsó más de 231, siendo la octava película más taquillera de 1992. Y toda esa fortuna podría haber ido para Almodóvar, tal y como le ha reconocido al New Yorker.

Allí, el cineasta ha reconocido el motivo por el que no aceptó en su momento: "Quizá sea porque no confío en mi inglés. O quizá es porque, aunque siempre me dicen que tendré libertad artística, el corte final, siempre hay un momento donde no me lo creo". No fue el único gran bombazo que le propusieron: en su día sonó como el director de 'Brokeback Mountain', aunque quien se llevó el gato al agua fue, como sabemos, Ang Lee.

Según cuenta Almodóvar, ninguna de las dos le habrían terminado de gustar porque no termina de entrar en el juego de los blockbusters: "Siempre tengo dudas de meterme en una gran producción. Cuanto más dinero hay en el presupuesto, más compromisos tienes que hacer con ese dinero". No es que las películas de bajo presupuesto no tengan problemas, "pero tú eres el dueño de esa dificultad. Y eso tiene muchísima importancia". De momento, su próxima cinta será en castellano, se rodará este año y se llamará 'Amarga Navidad', así que los estudios de Hollywood pueden ir dejándole de tentar durante un tiempo.

En Espinof | Si te quedas con ganas de más tras ‘La habitación de al lado’, en streaming puedes disfrutar de 3 películas infravaloradas de Pedro Almodóvar

En Espinof | Las mejores comedias de todos los tiempos