"¿Cada cuánto pienso en el Imperio Romano? Bastante". Francis Ford Coppola responde al meme de moda aprovechando para publicitar su 'Megalópolis'

25 de septiembre de 2022. Saskia Cort, una influencer sueca, sube a Instagram diez pruebas sobre cómo los hombres piensan constantemente en el Imperio Romano. En la descripción de su post, añadió "Pregunta a cualquier tío si piensa en el Imperio Romano". Tuvo que pasar un año, hasta agosto de este año, para que el meme se hiciera internacional. Y claro está, ¿cómo vamos a resistir la tentación de saber lo que opina Francis Ford Coppola del tema?

Un imperio... ¿O una megalópolis?

Ha sido él mismo el que ha acudido a su Instagram personal para hablar de cada cuánto piensa en el Imperio Romano... y ya de paso, para promocionar su titánico proyecto que por fin ha llevado a cabo. "Pienso en él bastante. La República Romana sirvió como el ejemplo para América y sus instituciones, y fue la inspiración para mi próxima película, 'Megalópolis'"

Mi fascinación con la República Romana viene de la lucha entre los partidos políticos, en un momento en el que el interés de la República fue cedido a las ambiciones de unos pocos hombres poderosos que abrazaron los objetivos políticos de establecer sus propias fortunas y su autoridad confiando en las fuerzas armadas para conseguirlo, dando el último golpe a una Constitución que ya estaba tambaleándose.

No es una cosa que el director se haya sacado de la manga: la propia sinopsis oficial habla del Imperio Romano, indicando que "el destino de Roma acecha a un mundo moderno que no es capaz de solucionar sus propios problemas sociales en esta épica historia de ambición política, genio y amor conflictivo". Adam Driver, uno de los protagonistas, ya ha dejado caer que no hay nada que hayamos visto jamás que se pueda comparar con 'Megalópolis', un proyecto que Coppola lleva arrastrando desde 1982 y que, por suerte, no se ha convertido en su gran película maldita.

En Espinof: