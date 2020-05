Christopher Nolan está impaciente por la serie sobre 'MacGruber': "El mundo está esperándola"

Aunque para mí no hay ninguna duda al respecto (ver aquí), es más sencillo si un cineasta como Christopher Nolan explica que es fan de una película como 'MacGruber'. Eso dice mucho del director británico, un enigma que, como muchos de nosotros, no puede más y necesita que la serie de televisión llegue cuanto antes.

La comedia del siglo

El 21 de mayo de 2010 la película dirigida por Jorma Taccone, un tercio de The Lonely Island, llegó a los cines con una película que tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares. Terminó su carrera comercial por debajo de esos números y no obtuvo ningún tipo de respaldo público ni crítico. Pero hoy todo eso parece que en realidad nunca pasó.

Ahora resulta que todo el mundo es fan de la película protagonizada por Will Forte, el talento post-Will Ferrell más alucinante salido de SNL. Y como se cuenta desde hace tiempo, Christopher Nolan siente una debilidad especial por la película. Detalles como esos valen más que mil Dunkerques.

En declaraciones a Vanity Fair, Taccone contó cómo escuchó que Nolan de su película después de escuchar a Anne Hathaway contar una historia sobre el director recitando líneas de la película mientras rodaban 'El caballero oscuro: La leyenda renace'.

"Estaba como, mierda. Eso es increíble", dijo Taccone. “Mi esposa [la directora Marielle Heller] y yo estuvimos en nuestra primera cena de Directors Guild of America y ella me avisó: Christopher Nolan está allí. Tienes que ir a saludarlo". Así que me acerqué a él y le dije:" Mi nombre es Jorma. Dirigí esa película llamada 'MacGruber'. Con el tiempo haremos una secuela. ¿Qué piensas de esto?: Cuando aparece el crédito del director, se leerá: Dirigido por Christopher Nolan con un asterisco, y luego, al final de la película, habrá otro asterisco que dirá quién la dirigió realmente". Y él dijo: 'Déjame hablar con mi esposa sobre eso'".

Lamentablemente la secuela de 'MacGruber' no ha llegado todavía. Sin embargo, una década después, la popularidad de la película va en aumento, y parece que Peacock (el nuevo servicio de transmisión de NBCUniversal) está desarrollando una serie de televisión basada en el personaje, con el regreso del elenco y el equipo de la película. Y añadiendo más madera a la conexión con Nolan, Taccone habló de otra situación que involucra al cineasta y a Mac, esta vez con respecto a la próxima serie de televisión.

“Invité a Christopher Nolan a la lectura del piloto. Y envió el mejor jodido correo electrónico. Fue una manera increíble de comenzar la lectura", dijo Taccone.

Según Vanity Fair, a quien Taccone mostró la carta, el correo electrónico de Nolan decía: "Aunque no puedo estar allí en persona para verte dar el primer paso de tu odisea, sé que mi espíritu estará contigo, y aunque sea injusto por añadir al gran sentido de responsabilidad que ya debes sentir, estoy obligado a decirte: el mundo está esperando, el mundo está mirando".

Aún no se ha anunciado una fecha de estreno para la serie de 'MacGruber', pero está claro que Peacock tendrá un suscriptor esperando ansiosamente esos episodios. Y probablemente Christopher Nolan también esté ahí con el abono de la temporada.