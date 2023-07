Christopher Nolan tiene muy claro si quiere volver a hacer cine de superhéroes después de 'El caballero oscuro', pero la decisión va a decepcionar a sus fans

Es sorprendente cómo ha cambiado el mundo de las entrevistas. Donde antes tenías que ir a promocionar una película como 'Oppenheimer' a Jimmy Kimmel, ahora tienes que ir a un podcast que se hace en YouTube. Imaginad a Christopher Nolan, la persona que se sigue negando a tener smartphone, tratando de adivinar qué o quién es HugoDécrypte, un youtuber que la entrevista pero que, curiosamente, ni siquiera es tan famoso (su canal no llega al millón de suscriptores). Y, sin embargo, le hizo las preguntas adecuadas que muchos periodistas no se atreven a hacer. Francamente, se agradece.

El minuto de oro

Durante un minuto, el youtuber le hizo una ronda rápida de preguntas que responder con "Sí", "No" y "Paso". Sorprendentemente, Nolan pasó de responder si haría una película de 'Star Wars' pero tiene muy claro que no quiere tocar ni con un palo el cine de superhéroes después de 'El caballero oscuro' ni las series de televisión. No se puede decir que no sea un hombre de convicciones.

Sorprendentemente, sí que afirmó que para él es válido ver una película en el móvil (aunque no tenga uno y, según dice, no tenga interés en abrirse una cuenta de TikTok) e incluso comiendo. No creo que haya nadie en todo el mundo que se esté comiendo unas palomitas y pidiendo perdón a Nolan por la afrenta, pero ya puede estar tranquilo: ha dado el beneplácito.

Así que si aún guardabais una pequeña esperanza de que Christian Bale volviera a ponerse el traje del Cruzado Enmascarado es mejor que la enterréis, porque Nolan está a otras cosas. Por otro lado, nadie esperaba que después de la seriedad de 'Oppenheimer' se preparara para hacer una de Spiderman, ¿no?

