"Lo hicieron para avergonzarme y vencerme". El creador de Deadpool corta relación para siempre con Marvel tras la última película del personaje

Hace ya un tiempo que Marvel tiene problemas graves a la hora de acreditar a los creadores de los personajes que les han hecho ingresar miles de millones de dólares. Un pequeño agradecimiento al final de la película, y ya está. Muchos de ellos, a lo largo de los años, han afirmado que, pese a haber creado varias de las viñetas recreadas después en la pantalla grande, no han recibido una compensación justa y que, es más, han sufrido feos por parte de la productora. Y Rob Liefeld ha dicho "hasta aquí".

Va a ser una masacre

Si no sabéis mucho de cómic, Liefeld es uno de los autores más prominentes de los 90, exageradísimo en las proporciones (suyo es el "Capitán América con tetas" que se ha convertido en un meme por derecho propio) y que, junto a Fabian Nicieza, creó a Deadpool en el número 98 de 'Los nuevos mutantes', a finales de 1990. Ahora, tras cuatro películas protagonizadas por Ryan Reynolds, Liefeld ha anunciado que ha puesto punto y final a su relación con Marvel Studios. Y con Marvel en general, aunque eso ya lo sabíamos desde hace meses.

Según ha declarado en su podcast 'Robservations', en julio, tras el preestreno de 'Deadpool y Lobezno' ni él ni su familia fueron invitados a la fiesta posterior. Y podéis pensar "Qué tontería", pero cuando eres el creador del personaje, la verdad, tiene que doler. "Lo hicieron para avergonzarme, reducirme, vencerme. Disney es el factor decisivo aquí. Que me digan 'Tú y tu familia no sois bienvenidos aquí. Te hemos tolerado en la proyección'... En ese momento, en mi corazón sabía que no podía seguir adelante".

Ha asegurado, de hecho, que ha captado lo que le querían decir: "En algún momento dices 'He recibido el mensaje, y el mensaje está claro'". De hecho, añade, este tipo de sensaciones no las tenía mientras el personaje era adaptado por Fox, y ha sido solo en esta última película. "Te perdono, quien sea que tomara la decisión de decir 'Puedes venir a la película, pero no hablaremos contigo. Te vamos a tratar mucho peor de lo que jamás podría imaginar 20th Century Fox'. Quizá deberías trabajar en hacerlo mejor para el siguiente tío".

La última colaboración de Liefeld con Marvel tendrá lugar este 12 de febrero, cuando se publicará su último número de 'Deadpool Team Up'. Después cerrará página tanto con el personaje como con la Casa de las Ideas después de 36 años de colaboraciones. Eso no significa que dejemos de ver a Deadpool, por cierto: Marvel tiene sus derechos creativos a cambio de dar a Liefeld un pequeño porcentaje de los futuros proyectos del Mercenario Bocazas. Lo que una fiesta da de sí, ¿eh?

