James Cameron no tiene claro si hará 'Avatar 4', pero sabe a ciencia cierta que no volverá a Estados Unidos: "Estoy en Nueva Zelanda por la cordura"

Hace unos días supimos que James Cameron no tenía demasiada fe puesta en poder llevar a la gran pantalla 'Avatar 4' pese a los notable resultados de una 'Fuego y ceniza' que, pese a no ser la entrega más taquillera de la saga, ha dejado una buena millonada en la taquilla internacional. El problema principal, según ha comentado, es la crisis en la que está sumida la industria cinematográfica actualmente pero, al menos, el cineasta se las está apañando para esquivar otra igualmente peliaguda.

La tierra de la cordura

Esta es la que están viviendo unos Estados Unidos de América sumidos en un caos más que evidente, y del que Cameron ha decidido escapar para afincarse definitivamente en Nueva Zelanda, donde lleva residiendo una larga temporada mientras da forma a su ambiciosa franquicia de ciencia ficción. Una decisión de lo más sensata que ha defendido en el último episodio de 'In Depth with Graham Bensinger'.

Para justificar su decisión, el realizador ha utilizado la reacción de Nueva Zelanda frente a la pandemia de COVID-19, comprando sus índices de vacunación con los del país de las barras y estrellas.

Después de que golpease la pandemia, [Nueva Zelanda] eliminó el virus por completo. De hecho, eliminaron el virus dos veces. La tercera vez que apareció con una variante mutada, se propagó, pero por suerte ya tenían un 98 % de índice de vacunación. La gente ahí está, en su mayoría, cuerda, al contrario de en Estados Unidos, donde tienes un índice de vacunación del 62 %, y la cosa está yendo a peor, en la dirección errónea.

Pero el bueno de James ha ido más allá, asegurando que no está el territorio kiwi "por las vistas, sino por la cordura".

¿Estás de broma? ¿Dónde preferirías vivir? ¿En un sitio que cree de verdad en la ciencia, que está cuerdo y donde la gente puede trabajar junta para alcanzar una meta común, o en un sitio donde todo el mundo se está lanzando al cuello de los demás, extremadamente polarizado, que está dando la espalda a la ciencia y que básicamente estaría en un caos absoluto si apareciese otra pandemia?

Esta no es la primera vez que Cameron carga contra EE.UU. y sus políticas. Hace cosa de un año ya cargó contra su presidente y la situación general de la nación, subrayando que el regreso de Trump a la Casa Blanca era algo "horrible y aterrador", y que el país está en pleno "alejamiento de todo lo que es decente". Fue por aquél entonces cuando se hizo con su residencia neozelandesa y pudo dedicarse a crear sin dolores de cabeza innecesarios ni un desagradable ruido de fondo sociopolítico constante.

