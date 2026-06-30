José Mota nos lleva a la Guerra Civil. Tras despuntar en el mercado de Cannes, el debut en la dirección del cómico ya tiene fecha de estreno

Quién nos iba a decir que uno de los proyectos españoles que más ruido hicieron en el mercado de la última edición del Festival de Cannes iba a estar dirigido nada menos que por José Mota. El cómico y actor, que inició sus andanzas en el mundo del espectáculo como parte del dúo cómico Cruz y Raya —no sabemos cuál de los dos es—, presentó en el market del certamen galo el que supondrá su debut en la dirección con 61 años bajo el título de 'Arriba Tutto'.

Artista multidisciplinar

La jugada ha terminado saliendo bien para el de Ciudad Real, porque hoy, coincidiendo con la celebración de su su cumpleaños, se ha anunciado que el largometraje verá la luz del día —o la oscuridad de las salas de cine— el próximo 16 de octubre, fecha que se ha marcado en el calendario para su estreno en nuestro país bajo la distribución de A Contracorriente Films y Latido Films.

Para hacernos una idea de lo que nos espera en 'Arriba Tutto', nada mejor que leer una descripción de la obra hecha por el propio realizador, que también hará triplete delante de las cámaras y coescribiendo junto a Marta González de Vega, Claro García y Fernando Erre.

Arriba Tutto propone el humor como medicina vital para enfrentarse a los contratiempos de la vida. En este sentido, la película es un cuento maravilloso e indefinible y, a la vez, tremendamente real. Una comedia que es un sentido homenaje a todos los humoristas. Propone mirar el mundo con los ojos del corazón. Creo que nunca es tarde para recuperar el niño que fuimos.

En lo que respecta a la sinopsis, reza tal que así:

1905. Un cómico ambulante ha enseñado a su hijo pequeño, Michi, a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Pasados los años, en tiempos de guerra, Michi se ha convertido en un hombre amargado y consumido por el rencor. Un inesperado suceso y el reencuentro con Conchita, su amor de niñez le ayudará a recuperar la fascinante visión del mundo que le inculcó su padre.

Si argumentalmente, 'Arriba Tutto' puede transmitir la sensación —al menos sobre el papel— de ser un ejercicio de dulcificación de la Guerra Civil, su reparto ayuda a aliviar el potencial mal trago, ya que está encabezado por el propio Mota y por un surtido de nombres que incluye los de Karra Elejalde, Olivia Molina, Diego Anido y Mila Borrás, entre otros. Sin duda, una apuesta a caballo ganador que podría descubrirnos un nuevo talento del bueno de Jose tras despuntar con trabajos interpretativos como el de 'La chispa de la vida'.

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