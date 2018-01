'Lady Bird' sí está entre las cinco películas mejor dirigidas del año, según el gremio de realizadores de EE.UU.

Continúa la conversación en torno a los mejores cineastas del año pasado. El famoso dardo de Natalie Portman en los Globos de Oro hizo que se volviera a hablar de la falta de reconocimiento a las directoras, una polémica reavivada por las nominaciones de los BAFTA, que volvieron a ignorar a las mujeres, llevando a cuestionar si pasará lo mismo en los Óscar.

Spielberg pronostica que habrá, al menos, una realizadora candidata al Óscar y parece que va a acertar, a tenor de la lista de finalistas a los premios anuales del DGA (Directors Guild of America), que incluye a Greta Gerwig por 'Lady Bird'. Para los que seguimos de cerca la temporada de premios, los galardones de los distintos sindicatos son como spoilers; normalmente, los favoritos de los gremios se reflejan en los Óscar, especialmente en el caso de los directores.

Gerwig es sólo la octava mujer finalista a los premios del DGA; las anteriores fueron Lina Wertmuller, Randa Haines, Barbra Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola, Valerie Faris y Kathryn Bigelow, la única que ha sido nominada en dos ocasiones —ganó el galardón en 2008 con 'En tierra hostil' ('The Hurt Locker')—.

Asimismo, el sindicato de realizadores ha nominado a Jordan Peele por 'Déjame salir' ('Get Out'), otro nombre que también se echó en falta en las nominaciones a los Globos de Oro. El DGA sí se ha acordado de la puesta en escena de Peele pero lo más llamativo es que le han nominado por partida doble: como mejor cineasta del año y como mejor debutante, algo inusual y que aparentemente no tiene demasiado sentido. ¿Por qué no está Gerwig también en ambas categorías? ¿Su dirección está entre las 5 mejores del año pero no entre los 5 mejores debuts?

Por otro lado, cabe señalar que Guillermo del Toro también ha recibido su primera nominación por 'La forma del agua' ('The Shape of Water') y tras ganar el Globo de Oro es el gran favorito, junto con Martin McDonagh, que también triunfó en los Globos con 'Tres carteles en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'), y Christopher Nolan a pesar de que el ya lejano estreno de 'Dunkerque' ('Dunkirk') puede pasarle factura en la temporada de premios; suele elegirse algo que haya entusiasmado recientemente.

Como es habitual cuando se destacan a sólo cinco directores de todo un año, en la lista del DGA faltan varios nombres importantes que han sido nominados a otros premios, como Steven Spielberg por 'Los archivos del Pentágono' ('The Post'), Denis Villeneuve por 'Blade Runner 2049', Sofia Coppola por 'La seducción' ('The Beguiled') o Ridley Scott por la controvertida 'Todo el dinero del mundo' ('All the Money in the World'), entre otros.

Aunque los galardones del DGA suelen ser el mejor indicador para saber quién optará o incluso ganará el Oscar, no siempre coinciden; uno de los ejemplos más llamativos fue la victoria de Ben Affleck por 'Argo' en los premios del sindicato, cuando no fue ni siquiera nominado al Óscar. A continuación dejo los nominados a la 70ª edición de los premios del DGA, cuya gala se celebrará el próximo 3 de febrero:

MEJOR DIRECCIÓN DE CINE:

Guillermo del Toro, 'La forma del agua' (Fox Searchlight Pictures)

Greta Gerwig, 'Lady Bird' (A24)

Martin McDonagh, 'Tres anuncios en las afueras' (Fox Searchlight Pictures)

Christopher Nolan, 'Dunkerque' (Warner Bros.)

Jordan Peele, 'Déjame salir' (Universal Pictures)

MEJOR DEBUT EN DIRECCIÓN DE CINE:

MEJOR DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL:

Ken Burns & Lynn Novick, 'The Vietnam War' (PBS)

Bryan Fogel, 'Icarus' (Netflix)

Matthew Heineman, 'City of Ghosts' (Amazon Studios)

Steve James, 'Abacus: Small Enough to Jail' (PBS)

Errol Morris, 'Wormwood' (Netflix)

MEJOR DIRECCIÓN DE SERIE DRAMÁTICA:

The Duffer Brothers, 'Stranger Things 2' - Episodio 9: The Gate (Netflix)

Reed Morano, 'The Handmaid’s Tale' - Offred (Hulu)

Jeremy Podeswa, 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones') - The Dragon and the Wolf (HBO)

Matt Shakman, 'Juego de Tronos' - The Spoils of War (HBO)

Alan Taylor, 'Juego de Tronos' - Beyond the Wall (HBO)

MEJOR DIRECCIÓN DE SERIE CÓMICA:

MEJOR DIRECCIÓN DE PELÍCULA PARA TELEVISIÓN O MINISERIE:

Consulta el resto de nominados en la web oficial del DGA.