Muere Bela Tarr, pionero del cine lento y autor de algunas de las mejores películas de la historia. "Ahora todo va a ser terriblemente aburrido"

2026 empieza con una noticia dura, de esas que nunca querríamos dar: Bela Tarr, el maestro del cine contemplativo, un autor cinematográfico en el sentido más radical de la palabra, ha fallecido a los 70 años en Budapest, dejando tras de sí algunas de las mejores obras jamás realizadas. Sin duda, la más conocida es su épica 'Sátántangó', de más de 7 horas de duración, pero toda su filmografía es digna de estudio y reflexión.

Hasta siempre, Bela

La primera película de Tarr, 'Nido Familiar', fue estrenada en 1979, cuando el director tenía 24 años: tardó seis días en rodarla y tuvo un presupuesto bajísimo, pero gracias a aquel primer paso, modelando su carrera a lo largo de los años, fue capaz, en 1988, de realizar su primera gran obra, 'La Condena'. Tras su éxito en el panorama independiente y de autor, Tarr vio claro que el resto de su carrera debía transcurrir en un tipo de cine único y particular.

Su siguiente película tardó siete años en materializarse, pero 'Sátántangó' se reveló como una obra maestra que en 1994 marcó a todo el que se acercara a verla: no solo por su pesimismo y su reivindicación del nihilismo, sino por los larguísimos planos que podían durar hasta diez minutos donde la cámara permanecía inmóvil. Cientos han tratado de imitar el estilo de Tarr sin conseguirlo.

Aunque Tarr se retiró como director en 2012, tras 'El caballo de Turín' (que ganó el Gran Premio del Jurado en Berlín), siguió dedicado a crear nuevas formas de arte ausiovisual hasta el final, bien fuera fundado una escuela de cine o bien creando obras de arte multidisciplinares destinadas a los museos más que a las salas convencionales. Ahora, el mundo se ha quedado sin su estilo único y su consciente genialidad.

La Academia de Cine Europeo, que es quien ha dado la noticia, ha afirmado que "llora la pérdida de un director excepcional y una personalidad con una fuerte voz política, que no solo era profundamente respetado por sus colegas, sino también admirado por el público de todo el mundo". Por su parte, László Krasznahorkai, el novelista ganador del premio Nobel a quien adaptó en varias ocasiones, también le ha recordado: "Cuando el arte pierde a un creador tan radical, durante un tiempo parece que todo va a ser terriblemente aburrido. ¿Quién será el próximo rebelde aquí? ¿Quién dará un paso al frente? ¿Quién lo romperá todo?".

Hasta siempre, Bela.

