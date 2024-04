"Pasar 3 horas con un idiota es mucho tiempo". Paul Schrader afirma que Leonardo DiCaprio se equivocó en 'Los asesinos de la luna'

Aunque se fuera de vacío en los Oscars 2024, 'Los asesinos de la luna' es una de las mejores películas del año pasado... según a quien le preguntes. En el caso de Paul Schrader, hubiera mejorado mucho si Leonardo DiCaprio tuviera el papel de Jesse Plemons en la cinta de Martin Scorsese.

Intercambio de papeles

Martin Scorsese no faltó a su cita con la taquilla en 2023 estrenando la inmensa 'Los asesinos de la luna', un drama de más de tres horas basado en el libro de no ficción de David Grann sobre los asesinatos del pueblo Osage durante los años 20.

Originalmente, Leonardo DiCaprio y Jesse Plemons tenían los papeles cambiados pero el primero insistió mucho en ser él quien interpretase a Ernest Burkhart, el chófer de medio pelo que acaba siendo un peón más en los asesinatos por pura estupidez, en vez de Tom White, el agente del gobierno que viene a investigarlos.

Durante una entrevista reciente, Paul Schrader (director de 'El reverendo' y guionista de más de una película de Scorsese) declaró que a él le hubiera gustado más el reparto original de los papeles, con DiCaprio en el papel de White y Plemons como el marido del personaje de Lily Gladstone:

"Marty me suele comparar con un miniaturista flamenco. Él sería más de los que pintan frescos renacentistas. Le das 200 millones de dólares y sacará de ahí una buena película, sea como sea. Dicho esto, hubiera preferido que Leonardo DiCaprio interpretase al policía en 'Los asesinos de la luna' en vez de hacer el papel del idiota. Pasar tres horas y media con un idiota es mucho tiempo".

De hecho, el libro original se centra más en la investigación del agente White y no es de extrañar que Eric Roth (guionista de la película) escribiera el personaje pensando en DiCaprio, ya que la idea inicial sería que este rol tuviera más peso en la historia.

Sin embargo, Scorsese tenía claro que no le interesaba convertir la historia en una cinta de misterio, en la que lo principal fuera ir descubriendo a la par que el FBI qué ha sucedido en esa comunidad, sino focalizarse en el sufrimiento del pueblo Osage: "Le dije (a Eric Roth): Creo que el público va un paso por delante. Saben que no es un 'quién lo hizo', sino 'quién no lo hizo'".

