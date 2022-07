Stephen King afirma que solo se ha salido del cine una vez... y no era una adaptación suya: era una película de Michael Bay

Se han hecho muy malas películas basadas en los libros de Stephen King. Los más cafeteros recordarán entre espasmos de dolor 'Carrie II: La ira', 'Alianza macabra' o la única película que el de Maine ha dirigido, la infamemente divertida 'La rebelión de las máquinas'. Pues en todas ellas aguantó de forma estoica porque solo hay una película de la que se ha salido en toda la historia, como ha comentado en Twitter.

No le pareció óptimus

Fue Linwood Barclay, otro escritor, quien dijo que se había salido de 'Jurassic park dominion' y que hacía muchos años que no practicaba lo de irse por las buenas. King añadió "Solo me he salido de una película siendo adulto: TRANSFORMERS. Tengo curiosidad por saber de qué otras películas se ha salido la gente". Por si hubiera alguna duda, después añadió que se trataba de la de Michael Bay, la original.

Las respuestas son increíbles: 'Misión imposible', 'Vanilla sky', '¡Madre!', 'Asesinos natos', 'Cómo conquistar Hollywood', 'Campo de batalla: la Tierra', 'Braveheart', 'Batman V Superman', 'Los picapiedra', 'It: capítulo 2' o 'La llegada', entre muchas otras. Hay que decir que uno esperaría más películas horribles en esta lista, pero no se puede controlar el gusto de la gente.

Por otro lado, nunca jamás se dejarán de producir cintas basadas en relatos de Stephen King. La próxima en estrenarse tras el fiasco de 'Ojos de fuego' será una nueva versión de 'El misterio de Salem's Lot' (dirigida por Gary Auberman, el de 'Annabelle vuelve a casa'), 'Mr. Harrigan's phone', 'Night terror' (nueva adaptación de su novela corta 'El coco'), otra entrega de 'Cementerio de animales' y muchas otras versiones (entre ellas, una de 'Los Tommyknockers') aún sin fecha. Además, desde 2015 se está intentando mover una especie de secuela espiritual de 'Cujo' titulada 'C.U.J.O: Canine Unit Joint Operations'. Buena suerte para que King no repita el hito de 'Transformers'.