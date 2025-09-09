En 5 días tendremos un estreno único en streaming. Esta serie llega simultáneamente a dos plataformas tras un acuerdo histórico

Este próximo domingo tendremos algo que no suele pasar en el panorama actual de la televisión en servicios bajo demanda. En circunstancias normales, el estreno de 'Mar afuera' hubiera sido como otra de tantas series que llegan semanalmente al mundo del streaming. Sin embargo, este estreno es especial ya que, por primera vez, una serie española se va a estrenar en simultáneo en dos plataformas distintas.

Un acuerdo inédito entre Disney+ y Atresplayer tiene la culpa. Ayer lunes, Disney y Atresmedia anunciaron que habían llegado a un trato histórico e insólito en nuestro país por el cual gran parte de los contenidos de la plataforma española podrá verse a través de la plataforma de la major estadounidense. Todo incluido en la suscripción.

Esto es un paso más allá de lo que llevaban haciendo hasta ahora: con la inclusión semanal de 'Tu cara me suena' y las series como 'La encrucijada' y 'Sueños de libertad'. En estos casos, se emite coincidiendo con el estreno en abierto que es una práctica bastante más habitual. Aquí estamos hablando de derechos co-exclusivos en streaming, lo que hace posible el estreno simultáneo de 'Mar afuera' el domingo.

Afuera de Atresplayer

Adaptación de la serie italiana 'Mare fuori', nos encontramos con la historia de dos internos (Gabriel Guevara y Hugo Welzel) que acaban de llegar a un centro de internamiento de menores. En lo que cumplen su condena, tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos sin perder esperanza en un futuro oscuro.

Compuesta de ocho episodios, la serie cuenta en su reparto con Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel, Jan Bonet, Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika, entre otros. La serie está dirigida por Norberto López Amado y Rómulo Aguillaume tras el guion están Jelen Morales, Sara Cano, Paula Fabra y Natxo López.

