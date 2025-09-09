HOY SE HABLA DE

En 5 días tendremos un estreno único en streaming. Esta serie llega simultáneamente a dos plataformas tras un acuerdo histórico

Disney+ incluirá 300 horas de contenido de Atresplayer tras un acuerdo inédito en nuestro país

Maf Protas Vert
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6614 publicaciones de Albertini

Este próximo domingo tendremos algo que no suele pasar en el panorama actual de la televisión en servicios bajo demanda. En circunstancias normales, el estreno de 'Mar afuera' hubiera sido como otra de tantas series que llegan semanalmente al mundo del streaming. Sin embargo, este estreno es especial ya que, por primera vez, una serie española se va a estrenar en simultáneo en dos plataformas distintas.

Un acuerdo inédito entre Disney+ y Atresplayer tiene la culpa. Ayer lunes, Disney y Atresmedia anunciaron que habían llegado a un trato histórico e insólito en nuestro país por el cual gran parte de los contenidos de la plataforma española podrá verse a través de la plataforma de la major estadounidense. Todo incluido en la suscripción.

"Eso de los científicos importantes no da audiencia". Los ridículos datos de 'Órbita Laika' y 'El cazador de cerebro' explican la falta de ciencia en televisión
En Espinof
"Eso de los científicos importantes no da audiencia". Los ridículos datos de 'Órbita Laika' y 'El cazador de cerebro' explican la falta de ciencia en televisión

Esto es un paso más allá de lo que llevaban haciendo hasta ahora: con la inclusión semanal de 'Tu cara me suena' y las series como 'La encrucijada' y 'Sueños de libertad'. En estos casos, se emite coincidiendo con el estreno en abierto que es una práctica bastante más habitual. Aquí estamos hablando de derechos co-exclusivos en streaming, lo que hace posible el estreno simultáneo de 'Mar afuera' el domingo.

Afuera de Atresplayer

Adaptación de la serie italiana 'Mare fuori', nos encontramos con la historia de dos internos (Gabriel Guevara y Hugo Welzel) que acaban de llegar a un centro de internamiento de menores. En lo que cumplen su condena, tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de Los Pajaritos sin perder esperanza en un futuro oscuro.

Compuesta de ocho episodios, la serie cuenta en su reparto con Miguel Barraga, Nekane Otxoa, La Imén, Julen Katzy, Dani Marrero, Natalia Azahara, Marcel Serrano, Pablo Louazel, Jan Bonet, Itziar Atienza, Carles Francino, Raúl Prieto y Boré Buika, entre otros. La serie está dirigida por Norberto López Amado y Rómulo Aguillaume tras el guion están Jelen Morales, Sara Cano, Paula Fabra y Natxo López.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios