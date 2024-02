'Echo' es la serie más barata de la historia de Marvel por goleada, y su creadora ya adelanta que la temporada 2 es posible

Puede que 'Echo' no haya sido el bombazo definitivo que Marvel necesitaba en tiempos de crisis, pero sí es un ejemplo de cómo puede seguir sobreviviendo en un ambiente con un público cada vez más de nicho. Fiel, pero de nicho, al fin y al cabo. Y es que hasta donde sabemos, la nueva serie de Disney+ ha sido, de calle, la más barata que han hecho hasta ahora, con tan solo 40 millones de dólares de presupuesto total.

A lo Echo, pecho

Por hacernos una idea de lo que suponen 40 millones de dólares en el mundo de las series Marvel: tanto 'Invasión Secreta' como 'She-Hulk: Abogada Hulka', 'Bruja Escarlata y Visión' o 'Ojo de Halcón' costaron 212 millones. Por el precio de una de estas series se podrían haber hecho cinco 'Echo', y parece ser la idea de Marvel a la hora de seguir adelante: con menos presupuesto, los topetazos duelen menos, al fin y al cabo.

Obviamente, y dado que 'Daredevil: Born Again' se ha tenido que volver a rodar desde el principio tras la debacle creativa de hace unos meses, de momento no vamos a ver más ejemplos de series con este presupuesto más limitado, pero teniendo en cuenta que en Netflix la primera temporada de 'Daredevil' costó 50 millones, es probable que a partir de ahora quieran bajar pistones y mostrar más efectos prácticos y menos CGI abaratando la producción.

Ahora bien, ¿significa esto que 'Echo' tendrá una segunda temporada? Su showrunner, Kira Kelly, ha hablado al respecto en The Direct. "No estoy segura. Cualquier cosa en la que pueda ver a Alaqua Cox sería increíble. Ya sea otra temporada, o en la próxima serie de Daredevil, o cualquier otra. Me encantaría tener cualquier excusa para ver a Alaqua actuar de nuevo". De momento solo 'Loki' ha tenido una segunda tanda de episodios, y en plena reestructuración ante el caos, parece que Marvel no se va a arriesgar con el retorno de la heroína. De momento, al menos.

