Hace 10 años se estrenó una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI y el último gran éxito de su legendario director

Ser una leyenda en Hollywood no te asegura para nada el trabajo, y menos aún como encadenes varias películas que no están a la altura de lo esperado. Sin embargo, hay excepciones, pues Ridley Scott lleva 10 años sin tener un gran éxito de taquilla, coincidiendo que la última vez que lo logró fue con una de las mejores películas de ciencia ficción de lo que llevamos de siglo XXI: 'Marte (The Martian)'.

Basada en una novela de Andy Weir, 'Marte (The Martian)' se estrenó en cines en octubre de 2015, por lo que he querido aprovechar su aniversario para recordar una vez que se trata de una película extraordinaria. Un gran aventura de ciencia ficción que sabe conjugar su necesidad de ser un entretenimiento de masas con ofrecer una historia con gancho y suficiente humanidad para ser más que simplemente eso.

Extraordinaria

'Marte (The Martian)' cuenta la historia de Mark Watney, quien es dado por muerto mientras lleva a cabo una misión en el planeta rojo. El problema es que en realidad sigue vivo, por lo que tendrá que hacer lo posible por seguir así y comunicarse con la Tierra para ver si hay alguna opción de rescate.

Todavía recuerdo que 'Marte (The Martian)' fue un enorme triunfo comercial en su momento, ya que se hizo con un presupuesto de 108 millones y solamente en salas ingresó 630 millones de dólares -por si tenéis curiosidad, solamente en España sumó más de 11 millones de euros-. Además, sirvió para que quitar el mal sabor de boca que había dejado Scott poco antes con la deficiente 'Exodus: Dioses y Reyes'.

Marcada por un tono optimista que ayuda a que el espectador se meta aún más en la piel del personaje interpretado por un muy inspirado Matt Damon. Además, Scott opta por echarse un poco hacia atrás en términos autorales para ofrecer un espectáculo visual de primera sin descuidar para nada el relato de supervivencia que está contando. Y ya destacaba en su momento en este punto, pero visto en perspectiva, menudo repartazo.

Una buena noticia es que el año que viene llegará a los cines 'Proyecto Salvación', adaptación de otra novela de Weir que transmite vibraciones de sucesora espiritual de 'Marte (The Martian)'. Mientras esperemos, lo que podemos hacer es (volver a) ver la película de Scott, la cual tenéis disponible en streaming a través tanto de Disney+ como de Movistar Plus+.

En Espinof | Las 40 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las 5 mejores películas en Disney+ de 2025 (por ahora)

