Hoy en Disney+, la obra maestra del cine de ciencia ficción que muchos entendieron mal y fracasó injustamente

A veces puede dar la sensación de que todas nuestras opciones en streaming se limitan a lo que encontremos en Netflix, perdiendo mucho tiempo hasta que damos con algo que nos apetezca. Sin embargo, hay muchas alternativas a Netflix y hoy quería aprovechar para recomendaros la obra maestra de la ciencia ficción que tenéis en Disney+, la cual muchos entendieron mal en su momento, propiciando así su injusto fracaso en cines: 'Starship Troopers'.

Entre las múltiples acusaciones que recibió este largometraje dirigido por Paul Verhoeven están las de ser una película fascista o la de ser una obra hecha por nazis. Sobre el papel, no era imposible que 'Starship Troopers' acabase en ello al partir de una novela de Robert A. Heinlein que sí iba más en esa línea, pero lo que encontraréis aquí es una fascinante sátira que el propio cineasta definió como "una película sobre fascistas que no son conscientes de su fascismo".

Inolvidable

Lo cierto es que Verhoeven y el guionista Edward Neumeier hicieron lo que les dio la gana con el libro original para llevarlo a su terreno y ofrecer así una película que encajara mejor con sus inquietudes. El resultado fue una obra maestra del cine de ciencia ficción que, por desgracia, se pegó un tremendo batacazo en taquilla: costó algo más de 100 millones de dólares y se despidió de los cines con unos ingresos de 121 millones.

El propio Verhoeven señalaba que uno de sus objetivos era conseguir lo siguiente: "Quería que el público se preguntara: "¿Están locos?". Y para ello nos regaló escenas extraordinarias e ideas geniales como todo lo relacionado con la forma de mostrar los noticiarios de ese peculiar universo en el que los humanos tienen que hacer frente a la invasión de unos bichos gigantes.

Para lograrlo, Verhoeven aplica un enfoque muy diferente en la primera y segunda hora de película. En la primera se vale de toda la simbología propia del fascismo para reírse del mismo de forma abierta, algo que empieza desde la elección de los propios protagonistas hasta esa constante presencia de un humor latente que a algunos se les escapó en su momento.

Eso sí, aún más extraordinario es lo que hace en la segunda, pues 'Starship Troopers' funciona también a las mil maravillas como un abrumador espectáculo de acción y ciencia ficción, pero sin olvidarse en ningún momento de cómo quiere pervertir lo que la película podría parecer a simple vista. Todo ello ya fue alucinante en el momento de su estreno, pero es que además mantiene toda su fuerza 28 años después.

