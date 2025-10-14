El mejor Darren Aronofsky sigue estando en un terrorífico thriller psicológico que ganó el Óscar y puedes ver en Disney+

De un tiempo a esta parte se ha vuelto muy complicado entender la carrera de Darren Aronofsky, desviada en los últimos tiempos hacia películas que se salen por completo de su estilo y sensibilidad. De dramas lacrimógenos con falsas redenciones a comedias de acción que parecen muy distintas de alguien que hizo cosas como ‘Cisne negro’.

El lago de la decadencia

Probablemente el epítome del cine obsesivo de Aronofsky, convirtiendo El lago de los cisnes en un thriller psicológico polanskiano de primera, con una gran Natalie Portman que ganó el Oscar a mejor actriz. Una experiencia terrorífica, que se logra sostener entre lo visceral y lo surrealista, que se puede ver en streaming a través de Disney+.

Nina es el nuevo y más prometedor talento que se ha topado el director del ballet de Nueva York, así que decide apostar por ella para reemplazar a su última “prima ballerina”. Es una oportunidad soñada, teniendo además que interpretar una obra magna como El lago de los cines, pero la presión, las exigencias y su cada vez más progresivo descenso hacia la locura romperán las barreras entre realidad y ficción.

Aronofsky hace un despliegue aquí que evoca desde joyas animadas como ‘Perfect Blue’ hasta el pesadillesco toque de ‘Repulsión’, pero lo hace siempre desde la visceralidad inquieta que es idiosincrática de su cine. Pocas veces se consigue algo tan perfectamente controlado para conseguir retratar un caos bastante fidedigno.

Es consecuencia directa de su buen entendimiento de las espirales descendentes en las que están atrapados sus personajes, aquí plasmada en una perspectiva tan subjetiva que las alucinaciones se presentan con completa naturalidad. Introduciendo el componente artístico parece haber también cierta disposición del autor a exponerse personalmente en el relato que cuenta.

Es lo más cerca que ha estado Aronofsky de hacer un trabajo autoconsciente que no diese ganas de poner los ojos en blanco, ya fuese por extremadamente burdo o por hortera, que es siempre su riesgo. Aquí mantiene siempre preservada la experiencia visual y sonora, y crea su pesadilla más completa y sensacional.

