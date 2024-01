Es la mejor película del director de 'Los que se quedan' y la puedes ver en Disney+. Una inteligente comedia ganadora del Oscar sobre amistades complicadas y paladares finos

El regreso de Alexander Payne no podría ser más completo. No sólo se ha resarcido tras ese raro movimiento hacia la ciencia ficción (¿y cine social?) que fue ‘Una vida a lo grande’, sino que con ‘Los que se quedan’ ha vuelto a transmitir la sensación de ser ese autor aclamado e imparable que hace las películas que ya no se hacen, de una manera que nadie más hace. Es decir, dramas adultos con el adecuado grado de ligereza accesible y también de sofisticación muy clásica.

Payne no sólo sabe plasmar bien sensaciones complejas y hasta oscuras en personajes rotos, sino que lo hace en un tono que nunca se siente pesado. Divertido desde la inteligencia, sin renunciar de vez en cuando al absurdo, y siendo ampliamente disfrutable para cualquier espectador. Cualidades que brillan en su última película, que traza interesantes paralelismos con su mejor obra: ‘Entre copas’.

El vino, causa y a la vez solución

Con Paul Giamatti y Thomas Haden Church de protagonistas, Payne firma una gran comedia dramática sobre la amistad, el alcoholismo funcional y la complejidad de las relaciones sentimentales. Fracasos y soledad presente hasta en compañía. Una exquisitez que fue nominada a mejor película, dirección y guion en los Oscars de su año (ganando en la categoría de guion) y se encuentra disponible para ver en streaming a través de Disney+.

Haden Church y Giamatti son dos amigos de lo más improbable: un actor estancado y mujeriego que está a punto de casarse y un profesor divorciado aspirante a novelista con una gran pasión por el vino, respectivamente. Juntos se dirigen a los viñedos de California para una buena semana de despedida de soltero, con cenas, catas de vino, partidas de golf… y varias desviaciones del plan marcado.

Las actitudes de ambos personajes no podrían ser más apuestas, pero la película hace bastante por venderte que estos dos hayan mantenido una relación desde sus años universitarios. Sus crisis de la mediana edad realzan una naturaleza y psicologías quebradas, intentando encontrar la felicidad en ámbitos poco apropiados y tendiendo hacia la autodestrucción. Su amistad resulta el único pilar fiable en un constante estado de inestabilidad y vacío. Algo que conecta con el espíritu de ‘Los que se quedan’, compartiendo algo más que un actor protagonista y una calidad notable.

‘Entre copas’: drama adulto clásico

La manera en la que el alcohol juega un papel en el desarrollo del drama y los personajes es muy cuidadosa, entrando en esa misma idea que tenía la más reciente ‘Otra ronda’ sobre cómo se convierte en escapada agradable y también catalizador para la miseria. Un enfoque de lo más interesante, con la madurez del mejor cine adulto americano.

Payne muestra aquí de nuevo como es un cineasta puramente setentero que ha nacido en una época que casi no debía, pero aun así logra sentirse contemporáneo. Sus exploraciones de los dramas de sus personajes resulta atemporal, y su dirección de actores muy clásica además de excelente. Con todo esto consigue una experiencia maravillosa que sigue perdurando como lo mejor en la carrera de todos los involucrados.

En Espinof: