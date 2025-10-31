120 noches de rodaje en el barro y un abismo insoportable. Así pasó 'Las dos torres' de ser un caos controlado a una película tan épica de rodar como de ver

Si 'La comunidad del anillo' fue el viaje, 'Las dos torres' fue la guerra. La segunda parte de 'El señor de los anillos' no solo elevó la escala de la trilogía, sino que redefinió lo que era posible en el cine épico moderno. El proceso de adaptar a Tolkien fue una auténtica odisea. Pero de ese caos surgió algo irrepetible: una película que combina la crudeza de la guerra con la poesía de la amistad, y que convirtió el dolor de Frodo y la lealtad de Sam en símbolos universales. Peter Jackson construyó un universo en ruinas donde la esperanza se aferra a cada centímetro de la oscuridad, y lo hizo con un nivel de detalle y entrega que hoy sigue pareciendo imposible.

El rodaje más duro de la trilogía

En el nuevo episodio de 'No es como las demás', Alesya Makarov se sumerge en el que fue el rodaje más agotador de la saga. "Si La comunidad del anillo nos presentó el viaje, Las dos torres fue cuando la aventura se convirtió en una guerra", explica al inicio. Durante más de veinte minutos, desgrana los desafíos a los que enfrentó el equipo de Peter Jackson: desde los continuos cambios de guion hasta la decisión de rediseñar a Gollum por completo en mitad de la producción, un riesgo que casi lleva a los animadores al límite.

Makarov destaca cómo el guion se mantuvo en constante cambio hasta el último momento: "Se reescribían escenas enteras, se cortaban líneas de diálogo y se improvisaban soluciones sobre el set. Era un caos controlado, pero de ese caos nació una obra maestra".

Entre otras cosas, también se dedica un bloque entero a la creación de Gollum, un "personaje que cambió la historia del cine digital". Según explica Makarov, "Andy Serkis no solo le puso voz: le dio alma. Cuando los animadores vieron cómo movía el rostro para hacer esa voz imposible, entendieron que tenían que rediseñar todo el personaje. A partir de ahí, Gollum dejó de ser un monstruo y se convirtió en una tragedia andante".

Otro de los grandes momentos del vídeo llega con la recreación del Abismo de Helm, una secuencia que, según Makarov, "fue tan épica de rodar como de ver". La creadora cuenta que "fueron más de 120 noches bajo lluvia, barro y frío" y que "cuando por fin acabaron, se hicieron camisetas que decían Sobreviví al Abismo de Helm".

El vídeo concluye con una reflexión sobre el trasfondo bélico y emocional de la película. "Tolkien no quería escribir sobre la guerra, pero no podía escapar de ella", señala Makarov. "Cuando ves a Frodo y Sam, ves a un soldado y a su compañero, intentando sobrevivir en medio del horror. Las dos torres habla de eso: del cansancio, del miedo y de esa luz diminuta que todavía se resiste a apagarse". Esto y mucho más fue lo que ocurrió en el making of de una superproducción, que también fue todo un viaje emocional por la Tierra Media.

