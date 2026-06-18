Cinesa pone a prueba un sistema de precios variables según la zona de la butaca. Desde la compañía consideran que es "una evolución que conecta el cine con el teatro o los conciertos"

Hace cosa de 24 horas, los clientes de Cinesa que entraron en la web de la cadena de exhibición para comprar sus entradas en las instalaciones de Parque Principado —en Asturias—, Nassica —en Madrid— y Salera —en Castellón— se encontraron con una sorpresa que, a juzgar por las reacciones en redes sociales, no fue en absoluto bienvenida: al más puro estilo aerolínea low cost, los precios de las entradas variaban en función de la zona de la sala en la que estaba ubicada su butaca de preferencia.

Elige tu precio

Esta maniobra corresponde a un programa piloto, por el momento limitado a esos tres recintos, con una interfaz basada en un código de colores que nos permite comprender a la perfección cómo funciona el sistema de forma visual que aparece después de recibir un aviso que reza tal que así:

Elige tu zona. Elige tu precio

Estamos probando un nuevo sistema que te permite escoger dónde quieres sentarte según el precio que mejor se adapte a ti.

Los precios de cada zona se muestran desde el principio, basados en la tarifa Adulto. Si hay promociones y/o precios especiales aparecerán al seleccionar tu entrada.

De este modo, una vez entramos en nuestra sesión elegida —por ejemplo, para hacer una prueba he decidido comprar entradas para 'El día de la revelación' en los cines Nassica en el pase de las 18:25—, podemos ver la típica planta de la sala con cuatro tipos de butacas diferentes: las "Classic" —a 8,40 €—, ubicadas en las tres primeras filas, las "VIP" —a 12,60 €, ubicadas en la undécima fila—, las "Classic Premium" —a 11,40 €, situadas en la que, según Cinesa, es "la mejor ubicación de la sala"— y las "Classic Plus" —a 10,40 € y que ofrecen "una experiencia clásica en una ubicación preferente" que resulta ser la última fila—.

Por añadir algo de contexto, una butaca en segunda fila en el cine de Méndez Álvaro —también en Madrid— para la misma película cuesta actualmente 12,40 €, una en segunda fila en los Cinesa Diagonal de Barcelona supone un desembolso de 11,40 € y una en la sala Luxe —con butacas más amplias y reclinables— de los Bonaire, también 11,40 €.

Ramón Biarnés, Managing Director del norte y el sur de Europa de ODEON Cinemas Group —el, mayor exhibidor del continente, al que pertenece Cinesa—, ha explicado en el siguiente comunicado su visión sobre una estrategia que califican de "evolución que conecta la experiencia de ir al cine con modelos de elección ya habituales en otros espacios de la cultura y el ocio", equiparando el cine con "los teatros, conciertos y eventos deportivos".

En Cinesa, nuestro compromiso es escuchar a nuestros clientes y ofrecerles una experiencia flexible y transparente. En línea con esta visión, hemos incorporado más opciones de ubicación para que cada cliente pueda elegir la que mejor se adapte a sus preferencias, permitiendo que algunas zonas tengan precios más económicos que los disponibles hasta ahora. Consideramos que es una evolución que conecta la experiencia de ir al cine con modelos de elección ya habituales en otros espacios de la cultura y el ocio como los teatros, conciertos y eventos deportivos.

En cualquier caso, independientemente de la ubicación elegida, garantizamos que la experiencia sigue siendo positiva y permite disfrutar plenamente de la película.

Sin comentarios

Desde Espinof, hemos decidido ponernos en contacto con Cinesa para realizar unas cuestiones que nos permitan entender mejor la viabilidad de este sistema en términos económicos. Concretamente, se ha preguntado si la redistribución de los precios según la zona ha implicado la subida de las tarifas en alguno de los sectores sobre el precio anterior y si, a nivel estrictamente de viabilidad empresarial, se espera un mayor volumen de venta de entradas —por ejemplo, llenando laterales y frontales que anteriormente podían quedar vacíos— que contrarreste los precios más bajos las primeras filas.

Desde Cinesa nos han comentado que "no van a poder dar respuesta a las preguntas planteadas".

Cabe destacar que, en 2023, AMC Theaters —dueña de Odeon—, puso en marcha un sistema similar en Nueva York, Chicago y Kansas City según el cual las primeras filas contaban con precios reducidos, las localidades centrales vieron incrementado su coste con un suplemento y el resto de butacas de las salas. Cinco meses después de su implantación, el programa fue cancelado tras ver que la ocupación de los asientos menos atractivos no se vio alterada en positivo.

Está por ver si esta prueba piloto de Cinesa llegará a buen puerto y terminará extendiéndose al resto de salas de la franquicia, pero la mala recepción de la propuesta y la relativa falta de transparencia no ayudarán a que un público cada vez más cansado de anuncios, falta de seguridad y control, y condiciones de proyección que pueden llegar a dejar bastante que desear, se reconcilie con unas salas de cine que necesitan una renovación. Una de verdad.

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