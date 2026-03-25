Disney rompe su acuerdo de 1.000 millones dólares con OpenAI después del cierre de Sora. Desgraciadamente, no van a dejar de apostar por la inteligencia artificial

A finales del pasado 2025, cuando la IA aún enloquecía a medio mundo, Disney decidió desembolsar la friolera de 1 000 millones de dólares en un acuerdo con OpenAI para usar su herramienta Sora con el fin de generar contenido utilizando sus propiedades intelectuales; algo que incluía cortometrajes que, en un principio, llegarían a publicarse en su plataforma de streaming Disney+. Un auténtico disparate.

IAdiós con el corazón

Pues bien, saltamos a finales de marzo de 2026, con buena parte de la esfera internauta harta del slop que puebla sus redes sociales y que tantas críticas ha recibido al ser utilizado por marcas como McDonalds, para ver cómo la operación se ha ido al garete después de que la compañía de Sam Altman haya decidido cerrar Sora. Desde luego, parece que la burbuja de la IA que tanto está dando que hablar últimamente está más cerca de reventar.

La buena nueva la ha dado la compañía en un comunicado en el que puede leerse lo siguiente:

Decimos adiós a Sora. A cualquiera que creó con Sora, compartió contenido y construyó una comunidad a su alrededor: gracias. Lo que habéis hecho con Sora ha importado, y sabemos que esta noticia es decepcionante. Compartiremos más pronto, incluyendo los planes para la app y la API, así como detalles sobre cómo preservar vuestro trabajo.





Con esta información sobre la mesa, tal y como informa The Hollywood Reporter, Disney ha decidido mover ficha y, como es obvio, dar por zanjado su acuerdo con OpenAI. Lo malo de esto es que, según ha manifestado un portavoz de La casa del ratón, siguen empeñados en seguir la ruta de la inteligencia artificial.

A medida que el naciente campo de la IA avanza rápidamente, respetamos la decisión de OpenAI de salir del negocio de la generación de video y de cambiar sus prioridades hacia otros ámbitos. Apreciamos la colaboración constructiva entre nuestros equipos y lo que aprendimos de ella, y seguiremos colaborando con plataformas de IA para encontrar nuevas formas de conectar con los fans dondequiera que estén, adoptando al mismo tiempo, de manera responsable, nuevas tecnologías que respeten la propiedad intelectual y los derechos de los creadores.

Dejando a un lado el oxímoron que es hablar de IA generativa y "tecnologías que respeten la propiedad intelectual y los derechos de los autores", la noticia no deja de darnos una pequeña alegría y un pequeño disgusto al mismo tiempo. Afortunadamente, de continuar con la tónica prevalente, es cuestión de tiempo que Disney publique su primer contenido de IA slop para encontrarse con un rechazo frontal por parte de los consumidores. Todo es cuestión de esperar.

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