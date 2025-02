Hay una escena de 'Kill Bill' que sigue dividiendo a los fans 21 años más tarde. Y es un controvertido discurso sobre superhéroes

Quentin Tarantino es uno de esos cineastas que no suelen dejar a nadie indiferente. O bien lo odias, o bien lo amas. Entre sus películas más universalmente aclamadas están los dos volúmenes de 'Kill Bill', pero estos tampoco andan faltos de detractores, y en algunos casos es por detalles muy pequeños.

En 'Kill Bill Vol. 2', hay un tenso encuentro en el que Bill tiene maniatada a Beatrix tras inyectarle un dardo que contiene el suero de la verdad. Al más puro estilo de villano tarantinesco, el personaje interpretado por David Carradine se va por la tangente hablando sobre su amor por los superhéroes y en concreto por Superman, diseccionando qué hace única su mitología. Y es aquí donde el cineasta dividió a sus fans, porque muchos se preguntan aún hoy cómo pudo pudo equivocarse tanto.

Dejamos a continuación un fragmento de la escena y su trascripción.

"Algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spiderman se llama Peter Parker. Cuando el personaje se levanta por las mañanas solo es Peter Parker, tiene que ponerse un traje para convertirse en Spiderman. Y esa es la característica que hace de Superman algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana es Superman. Su alter ego es Clark Kent, y su traje el que lleva esa enorme ese, es la prenda en la que estaba envuelto cuando le encontraron los Kent siendo un bebé esa es su ropa. Lo demás, las gafas, el traje azul, es un disfraz. Es un disfraz que superman se pone para ser uno más de nosotros. Clark Kent es su visión de nosotros. ¿Y cuáles son las características de Ckark Kent? Es décil, no confía en si mismp. Es un cobarde. Clark Kent, Superman critica así a toda la raza humana"

Bill no parece saber mucho sobre Superman

El monólogo original es más largo, pero continúa llevando la metáfora a la protagonista de la película. De igual modo que Superman no puede ocultar su verdadera identidad aunque se disfrace, Beatrix siempre será Beatrix y no podrá ocultar su naturaleza, siempre será una asesina. Dejando momentáneamente de lado el hecho de que sea o no una metáfora acertada con la que hablar de la protagonista, el monólogo ha sido controvertido con los fans de Superman desde sus inicios, principalmente porque parece no entender la mitología del superhéroe.

Para empezar, el discurso no concibe que la verdadera identidad de Superman es de hecho Kal-El. Si bien es cierto que la mitología se ha ido complejizando con el tiempo, el nombre Kal-El (inicialmente Kal-L) fue introducido solo un año después de los tebeos originales. Para muchos, esto es una señal de que Bill realmente no era muy fan de Superman, o al menos tenía solo una idea muy general del superhéroe.

Esto explicaría que fracase en entender la historia de origen básica del personaje. Si atendemos al clásico debate de "naturaleza contra crianza", las habilidades de Superman no serían nada sin la enseñanza de los Kent, que le aportan el lado bondadoso y el respeto por los humanos. Es la razón por la que los kryptonianos, como cualquier otra raza, no son inherentemente buenos o malos. Y es una cuestión que años más tarde incluso una adaptación tan controvertida como 'El hombre de acero' ya sabría responder, haciendo de Zod un villano que al igual que Kal era un kryptoniano, solo que uno al que la tragedia de Krypton le había afectado diferente.

Otros acusan esta visión de ser no un fallo de coherencia del personaje, sino del propio Tarantino. En Reddit, fans del personaje debaten que se trata de una visión anticuada que podía haber sido cierta solo en los primeros compases de la historia del personaje. Otro usuario señala que el discurso ni siquiera es original de Tarantino, sino que lo ha tomado "prestado" de un texto de 1965 escrito por Jules Feiffer, en el que se replican algunas frases casi palabra por palabra como la de "Superman solo tiene que levantarse por la mañana para ser Superman".

Para otros, que esté mal es precisamente el objetivo de la escena y un acierto consciente por parte de Tarantino. El discurso de Bill no es una gran revelación sobre el personaje, sino una visión cínica de uno de los héroes más bondadosos de la historia del cómic. Es, exactamente, la visión que tendría de Superman un villano, alguien que no es empático y por tanto no entiende que Superman puede ser bueno por naturaleza. Bromeando, otro usuario comenta que de hecho sería un buen discurso para Lex Luthor, el principal villano de Superman.

Quizás todas las opciones a la vez sean un poco ciertas. Tarantino es sin duda un guionista perspicaz y tiene una filmografía llena de grandes decisiones de caracterización a través de diálogos con la que ha conseguido personajes icónicos. Eso no quita que como amante de la cultura popular sea alguien con un punto de vista muy conservador. No en vano tiene también una filmografía que casi se sustenta en base a la nostalgia y su amor por el cine clásico, y no ve con muy buenos ojos nuevas tendencias.

