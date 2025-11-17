El musical imposible que no pensábamos que llegaría al cine. Cómo 'Wicked' se ha convertido en un fenómeno gracias a su alucinante producción

La primera parte de 'Wicked' se estrenó el año pasado para ponerse el mundo por montera. Y es que en Hollywood llevaban ya dos décadas intentando traer el musical de Stephen Schwartz y Winnie Holzman a la pantalla grande... sin éxito.

No sería hasta que llegó el director Jon M. Chu que todos los astros empezaron a alinearse y 'Wicked' tuvo su adaptación cinematográfica. Porque lo que parecía una tarea completamente imposible se ha convertido en un fenómeno global y la película musical más taquillera de la historia.

Vas a ser popular

En el nuevo episodio de 'No es como las demás', nuestra compañera de Sensacine Alesya Makarov analiza las claves del éxito de 'Wicked' y por qué ha tardado tantísimo tiempo en llevarse a formato película. Bueno, a dos películas, porque la historia de Glinda y Elphaba tiene mucha mandanga y nadie quería dejarse nada fuera.

Ya en los años 90, el escritor Gregory Maguire intentó llevar su retelling de 'El maravilloso mago de Oz' a película de la mano de Universal y sonaron nombres potentes como los de Demi Moore o Whoopi Goldberg, pero la película se quedó ahí sin llegar a ningún sitio. La historia de Elphaba, nuestra Bruja Mala de Oeste dio muchas vueltas hasta que terminó siendo un musical, y 'Wicked' con Idina Menzel y Kristin Chenoweth se convirtió en un clásico instantáneo de Broadway.

Ahora bien, el salto de Broadway a Hollywood tampoco es fácil, y menos en una época en la que los musicales parecían ser desastre financieros y los productores huían de este tipo de proyectos como de la peste. A lo largo de las siguientes décadas muchos directores intentaron echarle el guante, sin éxito, a 'Wicked', desde J.J. Abrams a James Mangold, pero tras el fiasco tremendo de 'Cats' Universal parecía no querer mojarse.

Menos mal que llegó Jon M. Chu, el director de 'Crazy Rich Asians' e 'In The Heights' a salvar el proyecto. Con su buen saber de números musicales, visuales impecables y experiencia en musicales, Chu consiguió sacar 'Wicked' del limbo y traer el mundo de Oz a la vida como no lo habíamos visto desde 1939. Con miles de tulipanes reales, decorados a escala real y canciones interpretadas en directo por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Vamos, un auténtico sueño para todos los "theatre kids" que llevaban tantos años esperando ver 'Wicked' en todo su esplendor. Y la espera mereció la pena, aunque la historia de Elphaba y Glinda nos vaya a partir el corazón a lo grande en 'Wicked: Parte II'. La secuela se estrena el próximo 21 de noviembre, y promete ser un espectáculo aún más grande que la primera parte.

