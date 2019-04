'Alicia' y 'El mago de Oz': por qué el crossover de Netflix no es una idea tan loca ni tan nueva

Uno de los proyectos recientes anunciados por Netflix que más expectación está despertando es 'Dorothy & Alice', un crossover de 'El mago de Oz' y 'Alicia en el país de las maravillas' que en estos momentos prepara la guionista Anna Klasen (famosa por escribir un biopic, aún sin producir, acerca de nada menos que J.K. Rowling). Justin Merz escribió una historia inicial que ahora retoca Klasen y que Bryan Unkeless ('Yo, Tonya', 'Los juegos del hambre') se encargará de producir.

La historia original de Merz ponía en contacto a las protagonistas de ambas novelas de fantasía, Dorothy y Alice, cuando la primera empieza a tener pesadillas sobre la destucción de Oz. Junto a Alice intentará salvar no solo a ese mundo de fantasía, sino el suyo propio. Posiblemente, la historia acabará yendo por otros derroteros, ya que tanto Netflix como Klasen han manifestado que están reconduciendo el guión.

Sin embargo, la idea no es completamente nueva. Desde el mismo origen de las dos historias hasta las múltiples fritangas que se han llevado a cabo con estas dos heroínas como ingredientes, Alice y Dorothy han visto cómo sus caminos se cruzaban en más de una ocasión. Revisamos algunos de sus grandes éxitos conjuntos para que te hagas una idea de por dónde pueden ir los tiros oníricos en esta (no tan nueva) aventura.

The Cheshire Cat is out of the bag: I’m writing DOROTHY & ALICE for @Netflix, a fantasy adventure epic. I grew up reading these books & this project has been endlessly fun to craft - to reinvent treasured characters and explore the worlds I wanted to inhabit as a kid. pic.twitter.com/oaythAz4ae