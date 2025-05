La empresa que creó los efectos especiales de Star Wars acaba de insultarse a sí misma. Su propuesta de IA generativa luce igual de mal que el resto

A lo largo de la historia, Industrial Light & Magic ha sido un faro de luz para cualquier aficionado al mundo de los efectos especiales. La empresa que fundó George Lucas fue fundamental a la hora de conseguir que el galáctico mundo de Star Wars se sientiese tangible y realista, y sentó las bases de una industria entera.

Ahora la misma compañía parece querer insultar su propio legado. En una charla TED presentada por Rob Bredow, artista senior de efectos visuales y quien ha hecho su carrera en ILM, hacía un repaso a la rica historia del estudio y a su integración de las nuevas tecnologías de cara al futuro, entre ellas la IA generativa. Entre los puntos tratados está la famosa cara rejuvenecida de de Harrison Ford en la recta inicial de 'Indiana Jones y el Dial del Destino', que Bredow llama "de lo mejor que se ha hecho nunca en el campo".

El peor momento de estos 15 minutos ocurre en el minuto 10, cuando Bredow muestra algo llamado Star Wars Field Guide. Una prueba de concepto de cómo podría verse un mundo de Star Wars y su fauna si estuviesen hechon enteramente con IA generativa. Tras lo cual procede a mostrar un vídeo de dos minutos de sencillamente animales en movimiento. Animales raros, combinados en amalgamas extrañas que los hace parecer alienígenas, o en otros casos claramente animales pintados de otro color que no tienen ni el más mínimo parecido a una criatura de Star Wars.

¿Sabeís la broma de que los planetas de Star Wars parecen tener un solo bioma (desierto, nieve, etc)? Ni siquiera ese chiste se aplica aquí. El video está rematado por un picadito de imágenes de un entorno natural completamente mundano, como algo que parece la sabana africana, un volcán o, como mucho, algo similar a un bosque de 'Avatar'. El uso de esto, como de costumbre, es difuso y abstracto, pero Bredow menciona los "moodboards", la posibilidad de visualizar algo antes de hacerlo.

Ahora la justificación. Para Bredow esto es una innovación dirigida por los propios artistas e incluso citaba al artista encargado detrás de la prueba de concepto. Parte del discurso posterior a enseñar las imágenes era justificar lo mucho que ILM valoraba a sus trabajadores, y Bredow se lleva un aplauso explicando que la compañía siempre buscaría el permiso de los talentos involucrados, como pasó con Harrison Ford.

Es una cantinela con la que podríamos picar si no fuera porque la hemos visto replicada en otras empresas con la misma respuesta de los trabajadores. Por mucho que las compañías tecnológicas insistan en casos benignos como "moodboards" para inspiración, es innegable que la preocupación de pérdidas de puestos de trabajo se está cumpliendo, como ha pasado con los despidos masivos en Duolingo para sustituirlos por IA. "No ven que nadie quiere esto. No les importa que nadie quiera esto", decía para Wired un empleado de Xbox sobre Muse, la recientemente anunciada IA generativa para hacer videojuegos.

Fuera del impacto en los trabajadores, es un tiro en el pie al legado de una compañía cimentada en la visión de nombres propios. Es triste que un equipo como el de ILM se sienta siquiera tentado de acercarse a una tecnología tan dudosamente ética como impersonal. De los diseños de Drew Struzan para los posters de las películas o los míticos artes conceptuales de Ralph McQuarrie sobre los que se cimenta todo el universo Star Wars, ninguna de las historias de la saga galáctica habrían tenido el calado cultural que tuvieron sin la potente identidad visual que incorporaban estos artistas.

