Es una de las películas de acción más locas y divertidas del año y acaba de estrenarse en streaming

La comedia de acción se ha convertido en el último resquicio para que la primera parte de la ecuación tenga cierta presencia en las salas de cine. Es un poco desolador que ahora haya que llenar todas las comedias de pistolas para que puedan existir y haya posibilidad de desarrollar estrellas en este ámbito, pero al menos pueden salir cosas simpáticas como ‘Novocaine’.

No hay dolor

Jack Quaid se pone al frente de una de las películas de acción más alocadas y divertidas del año, casi bien hecha a su medida para establecerle como nueva estrella joven. Acompañado de Amber Midthunder y dirigido por el dúo de Dan Berk y Robert Olsen, lidera una estupenda propuesta que ya se puede ver en streaming a través de SkyShowtime

A causa de un problema de nacimiento, Nathan Caine nació con las terminaciones nerviosas anestesiadas, por lo que no puede sentir dolor de ningún tipo. Esto le ha llevado a llevar una vida extremadamente cuidadosa, ya que hasta morderse la lengua puede ser mortal para él. Pero todo cambiará cuando la chica de sus sueños corra peligro por un grupo de atracadores, donde Caine convertirá su extraña condición en su mayor arma.

Es un planteamiento que parece intentar medrar a través de aproximarse al cine de superhéroes sin serlo del todo, aunque justo en un momento donde esta clase de cine no vive su mejor momento. Quizá porque no decide apostar tan firmemente por sacar el máximo entretenimiento de los extremos puntiagudos de su propuesta.

‘Novocaine’ es una película fabulosamente encantadora y divertida, jugando bien entre tonos como la comedia romántica al comienzo para luego ir haciendo un cóctel de chistes, humor físico y situaciones planteadas eficazmente. Pero también tiene el punto violento bien retorcido y llevado ocasionalmente a lo gore.

Más que para causar impacto, es otro tono de humor casi de dibujos animados que realza lo que realmente una película como esta aspira: divertir en cada minuto que puede. También tener simpatía por su protagonista, tanto personaje como actor, pero lo consigue todo en la medida necesaria para tenerle estima.

