La película que buscaba ser la nueva ‘Barbarian’ para el cine de ciencia ficción acaba de estrenarse en Max: no te pierdas la sorprendente ‘La acompañante’

Solemos lamentar la falta de originalidad de un panorama de estrenos marcados por las secuelas o los remakes, pero las propuestas que se salen de esa norma tienen cada vez más complicado encontrar su hueco en las salas. De ahí que muchas veces los tráilers acaben desvelando casi todo su pastel, intentando que la seguridad de saber lo que se va a encontrar sea el reclamo suficiente.

Queremos creer que los espectadores ansiamos encontrarnos con la sorpresa, pero los resultados son bastante claros con una tendencia hacia lo opuesto. Es un encaje de bolillos complicado para aquellos cuyo principal atractivo en su obra es justo la colección de sorpresas, el ir descolocando a la audiencia con revelaciones que no veían venir o no saben a donde les van a llevar. ‘La acompañante’ ha sido de las últimas en intentar jugar esas cartas.

Una cita diferente

Drew Hancock escribe y dirige esta particular y deliberadamente divertida propuesta de terror y ciencia ficción de la mano de los productores y director de ‘Barbarian’ (que en un principio iba a dirigirla el mismo). Sophie Thatcher y Jack Quaid protagonizan una vuelta de tuerca a las relaciones modernas que ya se puede ver en streaming a través de Max.

Josh se dirige a una mansión imponente y aislada para reunirse con sus amigos de toda la vida, a los que quiere presentar su nueva novia Iris. Esta se siente nerviosa ante este encuentro, esperando caer bien a las amistades del que considera el amor de su vida. El desarrollo del fin de semana ira desvelando tensiones alrededor de esta relación.

Parece complicado hablar en detalle de esta película sin entrar en nada de lo que la hace medianamente atractiva, que además está oculto entre varias revelaciones (como la parte de ciencia ficción de la propuesta). Hancock cuenta que su pericia a la hora de ir quitando capas sea el aliciente para tener al espectador cautivado, siguiendo la escuela narrativa de ‘Barbarian’.

‘La acompañante’ y la sorpresa por entretener

También es cierto que esta jugada es con ánimo de entretenimiento puro y duro, no teniendo especial interés en la implicación global de elementos como la IA que decide introducir en un contexto romántico. Sí que señala problemas reales, pero sin detenerse excesivamente en ellos para poder pasar a divertirse con su propio juguete.

Hay ratos de humor, que alternan entre lo ácido y algo más puramente screwball, que hace más simpáticas sus desviaciones, aunque no sortean un tramo medio un poco más plano y hasta descuidado de más. Aun así, es de agradecer que ‘La acompañante’ quiera ofrecer algo diferente a través de los elementos familiares, y que también no pretenda algo más que resultar entretenida. Más de estas no vendrían mal.

