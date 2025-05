Se acaba de estrenar en streaming uno de los blockbusters épicos más taquilleros del último año, y también de los más polémicos: Ridley Scott regresa con ‘Gladiator II’

Estamos inundados por secuelas tardías que tratan de reverenciar la supuesta trascendencia del original, y ocasionalmente se dedican a fusilar la misma historia o estructura argumental. El declive del cine de superhéroes ha obligado a pivotar hacia un nuevo fenómeno, y cualquier amago de nostalgia es bienvenido.

Todas acaban tomando las lecciones equivocadas del éxito de ‘Top Gun: Maverick’, la única que realmente retoma con gracia un clásico y hasta lo supera. Porque no es sencillo superar algo si tienes que intentar homenajearlo para no enfadar a los fans. Sólo por eso ya es más estimable algo como ‘Gladiator II’, que ocasionalmente muestra momentos de no tomarse excesivamente en serio.

¿Aún no estáis entretenidos?

Ridley Scott regresa para hacer un nuevo espectáculo que suceda a su clásico perenne con Russell Crowe. Esta vez cuenta con el emergente Paul Mescal, así como interpretes veteranos como Pedro Pascal, Connie Nielsen (el eslabón con la primera historia) y Denzel Washington, para una película épica y desmadrada que ya se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Roma no ha conseguido prosperar tras la inspiradora muerte de Máximo Meridio, y ahora se encuentra bajo el reinado del terror de los gemelos Geta y Caracalla, que organizan espectáculos cada vez más violentos y asombrosos para controlar a la población. A este circuito de gladiadores llega Lucio Vero, el nieto de Marco Aurelio que tiempo atrás logró escapar de la ciudad y de su corrupción, pero ahora deberá ser quien lideré una revolución.

Es un esquema tremendamente similar a la primera ‘Gladiator’, lo que hace más fácil observar su fallas. Mescal es un actor protagonista mucho más emocional e hacia adentro que Crowe, que podía activar el carisma exuberante para proyectos como este. Que la película le reclame ser como el original hace muy flacos favores al actor y al cuadro general.

‘Gladiator II’: entre corruptelas y naumaquia

La secuela, sin embargo, acaba entreteniendo soberanamente gracias a dos pilares. Uno es el propio Scott que sigue sabiendo como entregar acción descomunal con todo tipo de recursos, desbordando en momentos como la naumaquia o en los combates cuerpo a cuerpo. También está el renovado ímpetu por denunciar las maquinaciones del poder político y las ostentaciones de quienes lo ocupan.

A eso le ayuda un Washington fantástico que entiende de maravilla qué película se está haciendo y qué se requiere de él. Su carisma compensa por todos, elaborando un personaje intrincado pero fácilmente integrado en la estructura de un blockbuster convencional. Menos reverencia y guiños a la original habrían sentado bien a una película entendiblemente divisiva, aunque no tanto para acabar siendo ignorada, tal y como muestran sus 462 millones recaudados en taquilla.

