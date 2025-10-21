El biopic sobre Sylvester Stallone muestra su primera imagen oficial. ‘I Play Rocky’ ha encontrado a un protagonista a la altura

Está claro que Hollywood se niega a dejar una sola historia real que haya marcado su huella mínimamente en la cultura pop sin un largometraje que explore sus orígenes, y el caso de la gestación y el rodaje de 'Rocky' no iba a ser una excepción a esta norma no escrita. Lo que no esperábamos era que el máximo responsable de este proyecto, titulado 'I Play Rocky', fuese uno de los cineastas más eclécticos de la industria actual.

I Play Stallone

Este no es otro que Peter Farrelly, cuya filmografía ha estado marcada por los bandazos que le han llevado de dirigir algunas de las comedias pasadas de vueltas más icónicas de los 90 y del inicio de siglo junto a su hermano Bobby a alzar el Oscar en solitario con una feel good movie tan normativa y correcta como 'Green Book' para, hace tan sólo un año, regresar a la comedia más zafia —en el mejor sentido posible— con 'Ricky Stanicky'.

Pues bien, después de conocer que Farrelly tomaría las riendas del proyecto bajo el ala de Amazon MGM Studios y sobre un guión escrito por Peter Gamble Robinson, al fin hemos podido echar un vistazo al encargado de dar vida al joven Sylvester Stallone: un Anthony Ippolito que llega de participar en la miniserie 'La oferta' y que aparece ataviado con el icónico chándal gris de Balboa en la primera imagen oficial de la cinta.

Pero ojo, porque aquí no queda la cosa, ya que el inicio del rodaje de 'I Play Rocky' ha traído bajo el brazo el anuncio de otro fichaje. La nueva incorporación al elenco ha sido la de Matt Dillon, nominado al Oscar por 'Crash' —la mala— y que asumirá el de Frank Stallone Sr., padre de Sylvester Stallone e inmigrante italiano que llegó a los Estados Unidos de adolescente para levantar un negocio de barberías, peluquerías y escuelas de estilismo por la costa este del país.

Con una fecha de estreno aún por determinar, pero ubicada dentro del próximo 2026, 'I play Rocky' contará la historia de cómo Stallone luchó contra el sistema de estudios para protagonizar un largometraje que él mismo escribió pese a las negativas de los ejecutivos. Muchas ganas de ver qué sale de aquí.

