‘Un lugar tranquilo 2’ termina su rodaje y se aclara la ausencia de los guionistas de la original

En febrero de este mismo año os contamos, no con poco entusiasmo, que 'Un lugar tranquilo' tendría una secuela con John Krasinski repitiendo en las labores de dirección y con Emily Blunt de nuevo en el papel protagonista. Poco más de medio año después podemos confirmar que 'A Quiet Place 2' —no traduzco el título porque son capaces de titularla 'Un lugar más tranquilo'— ha terminado su rodaje.

Así nos lo ha contado el propio Krasinski a través de su cuenta de Twitter, donde ha compartido una imagen en una localización conocida por los devotos de la primera parte en la que aparece de la mano de su mujer, acompañada por un texto que nos cita el próximo mes de marzo de 2020. Hora de subirse al tren del hype.

Por el momento no se sabe nada sobre el guión de 'A Quiet Place 2', más allá de que volverá a girar en torno a la misma familia de la cinta original y que contará con un reparto mucho más amplio que incluirá a nombres como Cillian Murphy y Djimon Hounsou.

Well... that’s a wrap on #PartII See you on March 20th! pic.twitter.com/9u4xcFjm5n