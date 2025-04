Ahora es tan famosa que tiene vídeos con leyendas del fútbol, pero la saga 'Karate Kid' estuvo a punto de perder su título por un cómic de DC

Estamos a solo unos meses de que se estrene en España 'Karate Kid: Leyendas' (el 8 de agosto, más concretamente) y ya lo están dando todo para su promoción, incluyendo juntar a dos leyendas del fútbol como Marcelo Vieira y Rafa Márquez para entrenar al estilo de Daniel-San y compañía. Sin embargo, hace cuarenta años nadie tenía tan claro que 'Karate Kid' fuera a recaudar siquiera lo justo para recuperar sus 8 millones de presupuesto... En parte por culpa de un personaje de DC que estuvo a punto de fastidiarlo todo.

Dar DCera, pulir DCera

A John G. Avildsen, director de aquella primera película, le encantaba el título de 'Karate Kid'. Eso sí, debía ser el único: según Ralph Macchio, a la mayoría del equipo de la película le daba absolutamente igual. De hecho, en Sports Illustrated llegó a afirmar que luchó "con uñas y dientes para cambiar este título bobo, solo porque sabía que había una posibilidad de que tuviera que arrastrarlo conmigo el resto de mi vida". Y no sabía hasta qué punto.

Imagina la situación: por un lado, Sylvester Stallone bromeaba continuamente con que le habían plagiado 'Rocky' (con cierta razón, ¡incluso el director era el mismo!), el equipo estaba convencido de que la película no iba a ir a ningún sitio y solo el Avildsen se plantó y les dijo, ante las risas, "No tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Va a ser un clásico". Y ahora, cuatro décadas después, sabíamos que tenía razón... pero casi no llegamos ni a conocerla con este título mítico (y bobo, hay que reconocerlo) por culpa de DC.

Sí, DC, la editorial de Superman y Batman, ya tenían un personaje llamado Karate Kid. Nació en el número 346 de 'Adventure Comics', allá por 1966, y acabó formando parte de la Legión de Superhéroes. Eso sí, el personaje no tiene mucho en común con la película: Val Armorr es (en presente, porque aún sigue en activo) un maestro de todas las artes marciales, que aprendió en el siglo XXXI. De hecho, pudo aguantar incluso el ataque de Superboy. Casi nada. De hecho, su importancia, aunque siempre secundaria (no es como si James Gunn fuera a adaptar su personaje dentro de poco), fue tal que incluso acabó formando parte de la Liga de la Justicia.

Y claro, de repente se estrenaba una película con su nombre que les podía poner en problemas. Por suerte, DC ni siquiera impulsó un juicio: les dio el derecho del nombre para ser utilizado en la película y sus secuelas y, de premio, aparecieron en los créditos como agradecimiento especial. Tampoco creo que nadie fuera al cine esperando ver un karateka del siglo XXXI, aunque si la franquicia sigue gozando de tan buena salud con los años, ¿quién sabe hasta dónde puede llegar de manera natural?

