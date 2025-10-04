De la caída de Marina D'Or a los orígenes del Chikiliquatre. El documentalista que nos da la versión pop de la historia de España

Allá por 2022, los usuarios de Netflix se obsesionaron con 'El timador de Tinder', ¿pero sabías que España tuvo su propia versión de este infame caso? Durante años Alber Cavallé sedujo, se comprometió emocionalmente y en última instancia le sisó miles de euros a incontables mujeres en un caso que sacudió la prensa del momento.

Si es la primera noticia que tienes de esto, puedes dejar que te lo cuente Rimembah, un autoproclamado documentalista pop que lleva desde 2019 como uno de los canales más únicos de habla hispana. Su primer vídeo ya tenía bastante enjundia: un repaso a todas las acusaciones y escándalos en los que se había visto envuelto Jose Luis Moreno. En apenas 17 minutos hacía una estupenda de recopilación de archivo e investigación. En ocasiones, son los mismos documentos los que hablan por sí solos sin necesidad de que lo haga él.

Aquel primer vídeo marcaba un poco las líneas que el documentalista seguiría hasta hoy. Su especialización son los escándalos de nuestro país. Con 1,2 millones de visualizaciones, su vídeo más visto explora a fondo de Marina D’Or, la historia de como el humilde municipio valenciano quiso convertirse en el complejo turístico más ambicioso de España y acabó siendo incapaz de cumplir sus dudosas promesas.

Incluso cuando no dedica su tiempo en temas tan candentes su supone una radiografía estupenda de lo que nos preocupa a nivel cultural. ¿Cómo de reales son programas como 'Pesadilla en la cocina', 'Hermano Mayor' o 'Master Chef'? ¿Es Cárdenas un "cuñado"? ¿Qué pasó realmente con Cruz y Raya?

De personajes excéntricos como el Neng o el inesperado éxito del Chikilicuatre que parece que solo pueden existir en España a buscavidas de los negocios que hicieron de la televisión su terreno de juegoen el mundo de la televisión a episodios más oscuros, el trabajo de Rimembah puede verse como la ejemplificación perfecta de lo que siempre nos hemos referido como "la picaresca española", y uno de los mejores trabajos de producción televisiva que nunca verás en televisión.

Portada: Rimembah (Youtube)

