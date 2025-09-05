La Comic-Con de Málaga tiene mucho que darle a los cinéfilos: estas son las citas indispensables de la feria

A principios de año nos llevamos una sorpresa al descubrir que la Comic-Con de Málaga era una realidad. Tras muchos rumores su organización confirmó un evento que desde entonces ha ido dosificando la información oficial con cuentagotas. Sí sabíamos que la feria de cultura pop se celebrará a finales de este mismo mes, entre el 25 y el 28 de septiembre. Ahora además, sabemos la agenda completa.

No hay fechas ni horas concretas, eso sí, pero sí grandes nombres en un cartel que sorprende con la presencia de Arnold Schwarzenegger. En el que seguramente sea el evento más esperado, el actor hará una masterclass de sus más de 50 años de carrera interpretativa en el Hall M, la localización principal dentro del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga donde se realizará la feria.

No es la única estrella con la que contará el evento. Norman Reedus se pasará con Melissa McBride, Oscar Jaenada y el resto del reparto de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' para hablar de la serie. Otro invitado de honor será Taz Skylar, actor de Sanji en el live-action de 'One Piece' de Netflix y quién tendrá un encuentro fan.

Dentro de la agenda también anuncian un panel con imágenes exclusivas de 'Tron: Ares', la presentación de 'Abominable', un nuevo thriller monstruoso dirigido por Iván Mulero, una conferencia con sus protagonistas de 'Talamasca: The Secret Order', serie basada en el mundo de 'Cronicas Vampíricas' de Anne Rice y la premiere de 'Revival', serie de terror sobrenatural basada en el cómic homónimo.

Para los cinéfilos que quieren indagar más en el séptimo arte, habrá varias citas interesantes. Uno de los eventos principales será una charla sobre el éxito y la evolución del fantástico, con ponentes como Javier Olivares, Alejandro Garcia Calvo y Lara Noguera. Otra de las charlas explorará el fantástico desde el punto de vista patrio, con directores esenciales en la historia. Desde La Batcueva Show presidirán una ponencia sobre terror y gore, y habrá otra dedicada a las actrices del fantástico.

La agenda completa la puedes consultar en la web oficial, donde también irán apareciendo los detalles de cada evento. Estamos entrando en el tiempo de descuento para pillar las entradas, eso sí. La mayoría se agotaron rápido en las primeras horas, aunque aún quedan para el jueves 25 por 50 euros.

