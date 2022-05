Eurovisión 2022: cuatro países denuncian que el festival haya recalculado sus votos y problemas con ciberataques

Tras la gran gala final de Eurovisión, ha surgido una nueva polémica con respecto a la forma de actuar del festival: la UER (la organización europea de radiodifusión) cambió los votos de hasta 6 países en los que creyó detectar ciertas irregularidades.

La organización ha declarado que "en el análisis de los votos del jurado por parte de la UER tras el segundo ensayo general de la segunda Semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión 2022, se identificaron ciertos patrones de votación irregulares en los resultados de seis países. Para cumplir con las normas de votación del festival, la UER trabajó con su socio para calcular un resultado agregado sustituto para cada país involucrado tanto para la segunda semifinal como para la final".

Según la UER, dicha irregularidad consiste básicamente en el acuerdo de votarse entre sí aunque no se ha concretado mucho más. Según las Normas Oficiales de Votación, entra dentro de lo permitido que la organización elimine esos votos aunque con ello afectara a los resultados de la semi-final y la final.

Varios países se han mostrado muy disgustados con la modificación de sus votos: Montenegro y Rumanía piden explicaciones al festival. La televisión rumana señala que no dió su máxima puntuación a Ucrania sino a Moldavia y critica que no dejaran a su presentadora, Eda Markus, entrar en directo en la gala para anunciar su puntuación. Dependiendo de la respuesta que dé la organización, el país ha dicho que "se reserva el derecho de tomar medidas para corregir la situación".

Narmin Salmanova, de la televisión de Azerbaiyán, cuenta también una experiencia parecida ya que, finalmente, su máxima puntuación fue a Reino Unido cuando originalmente iba a ser Ucrania.

I was a spokesperson for Azerbaijan and I supposed to announce 12 points for Ukraine. But they didn’t make a connection, gave results of their own and then said that 6 countries’ including Azerbaijan’s were removed.