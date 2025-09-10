Un hombre creó en 1989 un tutorial de Microsoft Word dolorosamente aburrido. 36 años después se ha convertido en una leyenda

Históricamente, la televisión de sobremesa y la siesta han sido sinónimos. La gente ha aprovechado las películas directas a televisión o la vuelta ciclista para echar buenas cabezadas, pero con la llegada de internet la búsqueda de este contenido se ha sofisticado. Ruido blanco, ASMR, sonidos de lluvia. Hoy es más fácil que nunca encontrar el acompañante perfecto para el adormecimiento.

Claro que a veces a Internet le gusta las cosas de la vieja escuela, y quizás es por eso que ha hecho famoso un tutorial de 1989. Concretamente uno de Microsoft Word, el programa más popular de escritura de documentos y que por aquel entonces era aún una novedad. Hoy el vídeo tiene casi 5 millones de visitas y su presentador, Randy Smith, es una pequeña leyenda de Youtube.

La clave la tiene un rebranding memético. Fue en 2014 cuando alguien subió íntegramente a la plataforma el tutorial, renombrándolo ni corto ni perezoso como "El vídeo más aburrido del mundo". Es una afirmación valiente, pero no hacen falta ni dos minutos de reproducción para estar de acuerdo. Vestido con camisa y corbata como si quisiera venderte una enciclopedia y con una voz igual de serena, el presentador hace aquí un recorrido hilarantemente exhaustivo por algunas de las funciones más básicas del programa.

Durante sus 11 años en Youtube, un vídeo que bajo condiciones normales se habría quedado en el fondo del catálogo de la plataforma ha ido ganando tracción, a la vez que nuevos usuarios lo van descubriendo y quedándose prendados. "¡Qué durmáis bien!", le desea el dueño del canal a todos los espectadores, a la vez que adjunta un índice de todos los contenidos tratados en casi dos horas de charla.

"Los comentarios son demasiado entretenidos y ahora no puedo dormir", dice uno de los comentarios más votados reflejando el sentimiento comunitario. Algunos cuentan historias de su vida, como mostrarle el vídeo a su esposa autista y que ella se obsesionase también con cada minúscula opción del programa. Otros sobreanalizan las habilidades comunicativas de Randy, alabando que no es demasiado monótono pero tampoco exagera con inflexiones, y otros bromean. "Ojalá se apresurase para llegar a la parte aburrida".

