La nueva 'Cómo entrenar a tu dragón' demuestra por qué los estudios insisten en los remakes de acción real: ya es la película más taquillera de toda la franquicia

Este año se juntaban dos remakes de acción real, y los dos con posibilidades de amasar millones en taquilla: 'Lilo y Stitch' desde Disney y 'Cómo entrenar a tu dragón' con DreamWorks siguiendo su estela. Como no podía ser de otra manera, las dos películas han arrasado en taquilla, pero lo de Hipo y Desdentao ha batido récords para la franquicia.

Un negocio muy rentable

De entrada, el remake de 'Cómo entrenar a tu dragón' tuvo el mejor estreno de toda la saga con una recaudación de 84,6 millones de dólares en Estados Unidos. Pues los números han seguido subiendo y durante el pasado fin de semana pasó otro récord al lograr superar los 623,5 millones de dólares, con 261,5 millones recaudados en Estados Unidos y 361,9 millones internacionalmente.

Con esta cifra, el remake se ha convertido en la película más taquillera toda la franquicia de 'Cómo entrenar a tu dragón', superando a 'Cómo entrenar a tu dragón 2' con sus 621 millones de dólares. Entre el boca a boca, la nostalgia por las películas animadas y que Dean DeBlois ha protegido ferozmente su obra, parece que el remake ha conseguido calar bien entre el público y ha sido un éxito completo para DreamWorks.

Así que aunque los remakes en acción real tengan sus detractores, los números en taquilla siguen dando la razón a los estudios que continúan insistiendo en hacerlas (y subirse al carrito). Para Disney ya está siendo un negocio la mar de lucrativo, y ahora DreamWorks parece haber encontrado un nuevo filón que va a ir de maravilla.

Todavía quedan dos películas animadas más de 'Cómo entrenar a tu dragón' y la secuela del live action está en marcha. Si funciona tan bien como este primer experimento, no debería sorprendernos que otras películas animadas del estudio como 'Shrek' o 'Megamind' terminen recibiendo el mismo tratamiento.

