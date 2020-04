'Saturday Night Live At Home': el histórico programa se sobrepone a la cuarentena con la feliz vuelta de Tom Hanks

Un mes después de haber parado por la misma razón por la que se ha parado todo en el mundo, el equipo de 'Saturday Night Live' ofrece una nueva entrega en remoto a través de 'Saturday Nigh Live At Home', un irregular programa con alguna sorpresa, algún invitado de excepción y sorteando como puede alejarse de su esencia: grabado y sin público.

Live from the end of the world

El mismísimo Tom Hanks, una de las cinco estrellas más veces invitada al programa, lo reconocía: "No resulta sencillo tratar de ser gracioso ahora miso, pero intentar ser gracioso es la esencia de SNL, así que, qué diablos, intentémoslo". Tal vez así la estrella, que junto a su esposa Rita Wilson fue diagnosticada con el virus, se curaba de cualquier crítica que pudiera caer sobre sus hombros ahora que la ciudad de Nueva York permite escuchar el canto de los pájaros.

No es la primera vez que el programa intenta poner una sonrisa en los ciudadanos tras una crisis, porque ahí estuvo Paul Simon interpretando The Boxer después del fatídico 11 de septiembre y al Nat X de Chris Rock tras los disturbios de Los Ángeles, dando la bienvenida a "todos mis seguidores que me estarán viendo en televisores nuevos". Como dijo Hanks: "Ya no existe un sábado. Todos los días son hoy. Y no estamos realmente en directo, pero estamos haciendo todo lo posible para que esto se sienta como el SNL que conoces y amas".

En su monólogo desde la cocina de su casa, bromeó sobre desprenderse del chándal para la ocasión y señaló: "Ahora sí que soy el verdadero padre de América, ya que nadie quiere estar cerca de mí y hago que la gente se sienta incómoda".

Homenaje a los caídos

El momento más conmovedor de la noche fue sin duda el homenaje al director musical de sketches del programa, Hal Willner, fallecido por COVID-19 hace unos días, y con homenajes de miembros históricos del reparto como Tina Fey, John Mulaney, Bill Hader, Adam Sandler o Amy Poehler. El show terminó con una conmovedora versión del 'Perfect Day' a cargo de sus viejos amigos. Bastante más emocionante que nuestro 'Resistiré', qué duda cabe. Larry David también se presentó como Bernie Sanders para explicar su decisión de terminar su campaña esta semana: "Finalmente tengo tiempo para relajarme y terminar ese ataque al corazón que empezó en octubre".

El invitado musical oficial de la noche fue Chris Martin, vocalista de Coldplay, que interpretó el 'Shelter from the Storm' de Bob Dylan. Como advirtió Hanks al principio, este no era un episodio típico del show, fue solo parte de un esfuerzo global para comprobar cómo funciona un espectáculo de la vieja escuela en esta nueva realidad provocada por una pandemia.

'SNL at Home' resultó ser un experimento algo insatisfactorio, principalmente al carecer de las carcajadas del público en directo, algo que evocaron sus inquietantes créditos finales, recorriendo un escenario tan vacío como las calles de la ciudad de Nueva York. Ellos ahora están, en directo, en otra cosa más seria.