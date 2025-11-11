En 3 días se estrena una película de ciencia ficción para adultos aclamada por la crítica. Una salvaje distopía que ha tardado casi 40 años en poder hacerse

Hay una serie de autores cuyas obras han servido como base para multitud de adaptaciones cinematográficas. Uno que siempre ha sido especialmente popular es Stephen King, quien ahora regresa a la gran pantalla con una película que ha tardado casi 40 años en concretarse, ya que el primer intento de llevar al cine 'La larga marcha' se remonta' a finales de los años 80.

Lanzada en esa época en la que King era tan prolífico que publicó varias novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman, 'La larga marcha' parte de una premisa tan sencilla como potente: en una sociedad futura se organiza una competición en la que un grupo de jóvenes han de correr hasta que solamente quede uno en pie. Y eso es más literal que nunca, pues el resto irá siendo asesinado si se detienen o bajan demasiado el ritmo.

Aún siendo consciente de que hay otras mejores, 'La larga marcha' siempre ha sido mi novela favorita de Stephen King y llevaba mucho tiempo deseando tener su versión cinematográfica. Es cierto que la idea siempre fue que detrás de las cámaras estuviera Frank Darabont, pero esa iteración del proyecto nunca terminó de salir adelante y la película ha quedado finalmente en manos de Francis Lawrence.

Conocido por haber firmado títulos tan populares como 'Soy Leyenda' o 'Constantine', lo cierto es que Lawrence también tiene una gran experiencia en proyectos de este tipo, pues se encargó de todas las secuelas de 'Los juegos del hambre' y también de su estimable precuela 'Balada de pájaros cantores y serpientes'. Aquí además ha tenido libertad para hacer una película calificada R en Estados Unidos, lo cual garantiza un enfoque más adulto.

Otro punto a su favor es contar con un guion de J.T. Mollner, quien nos sorprendió el año pasado con 'Strange Darling', pero no nos olvidemos de su equilibrado reparto. Allí sobresalen rostros jóvenes como los de Cooper Hoffman ('Licorice Plaza') y David Jonsson ('Alien: Romulus'), pero también encontramos a intérpretes más veteranos como Mark Hamill y Judy Greer.

Además, 'La larga marcha' llega a España este viernes 14 de noviembre de 2025 con un aval adicional: su éxito en Estados Unidos en todos los sentidos, donde ha funcionado bastante bien en taquilla y además ha tenido críticas muy positivas, pues tiene actualmente un 88% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Además, en la más exigente Metacritic consigue 71 sobre 100, confirmando así que ha gustado.

